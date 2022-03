“Le dije que no nos podía olvidar”: Gustavo Gatica cuenta qué habló con el Presidente Boric en el Congreso

El viernes 11 de marzo, al término de la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional, en Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric tuvo un emotivo abrazo con Gustavo Gatica, joven víctima de trauma ocular en el contexto del estallido social.

Durante la tarde de este sábado, Gustavo Gatica compartió un registro de aquel emotivo abrazo en su cuenta personal de Instagram. Y, en la misma publicación, detalló las palabras que le dijo al Presidente Boric durante el saludo en el Congreso Nacional.

“Le dije que no nos podía olvidar, le dije que los heridos por trauma ocular no podíamos esperar más por justicia“, contó Gustavo Gatica en la publicación que ya cuenta con más de 8 mil me gusta.

“En ti, Gabriel Boric, y en tu equipo, depositamos nuestra esperanza para que hagan de este, al fin, un país más justo para todes”. Con aquellas palabras, Gustavo Gatica concluyó su publicación en Instagram.

