Este martes, en Palabra Que Es Noticia, de radio Futuro, conversaron con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

“Desde la mesa de la Convención estamos conformes con el trabajo. Todos estamos sobreexigidos y vamos avanzando, en el pleno se van aprobando normas y el método de trabajo funciona porque se devuelven las cosas que necesitan mayor trabajo”, aseguró María Elisa Quinteros

“Es muy pronto para afirmar que se trabaja en una Constitución Feminista, pero hay cosas en las que hemos avanzado. No hemos dado la vuelta por todas las comisiones aún, pero se ha dado un tremendo avance y como mujer estoy muy contenta de que podemos dejar una sociedad mejor para las niñas”, indicó la presidenta de la Convención Constitucional.

Referente a la perspectiva de género, María Elisa Quinteros planteó que “es parte de un enfoque o una forma de relacionarse entre las personas, en la base que la construcción de los roles de la sociedad es social. El rol de lo que es ser mujer o ser hombre en una sociedad, o que es ser disidencia. Incorporar eso puede ayudar a llevar la función jurisdiccional y aplicar la justica de manera más integral”.

Sobre el revés de la comisión de Medio Ambiente tras la votación del pleno de la Convención, Quinteros mencionó que “lo que volvió a la comisión de Medio Ambiente, tiene que ver con temas no de contenidos, de fondo, sino más bien de redacción o de técnica legislativa. Me hace sentido porque son temas bastante innovadores, que primera vez que se hablan. Me parece bien que se revisen de nuevo y se generen los consensos y esto revela que la metodología de trabajo está funcionando”.

“Hay un sesgo en la afirmación de que es la convención de Boric, somos muchos que no somos de la alianza de ese Gobierno. No me hace sentido esa afirmación, porque no me identifica. Es tema de los partidos, son formas de trabajo, pero son temas que cada colectivo y sus partidos lo verán. Acá lo importante es seguir avanzando con diálogo en los artículos”, puntualizó María Elisa Quinteros.