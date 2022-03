Durante la tarde del domingo una mujer adulta mayor fue encontrada muerta en su casa en calle Rubén Darío, comuna de La Pintana.

El fallecimiento fue notificado por su sobrina, Sandra Carrasco, quien la había visto por última vez el viernes pasado.

Carrasco sospecha que se trató de un robo con fatal desenlace: su tía se destacaba por su independencia y, de acuerdo a lo que dijo en ADN, pudo haber sido víctima del delito luego de sacar dinero en efectivo desde el banco.

“Vi que estaba con candado la puerta, entonces pensé que no estaba. Como vi que estaba un poquito abierta, entré. Un vecino me dijo que vio a alguien saliendo de la casa como a las 4 AM. Tenía 84 años, pero era bien independiente: salía a comprar, a la feria, todo. Creo que entraron a robarle”, señaló la sobrina.

Por lo pronto, durante la madrugada de este lunes la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraba investigando en el lugar.