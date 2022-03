Periodista Javier Rebolledo explicó las claves para entender la corrupción en el Ejército de Chile

En el Ciudadano ADN conversamos sobre la corrupción en el Ejército de Chile a raíz del caso del exComandante en Jefe Ricardo Martínez, junto al periodista Javier Rebolledo, autor de “La Guerra de Harvey”, un libro centrado en estas temáticas.

“La situación del Ejército luego del fin de la Dictadura, de la salida de Pinochet, fue una situación en la cual, de cierta forma se acordó el no tocar ciertos enclaves de poder”, comenzó diciendo el escritor.

En línea con lo anterior, el autor de “La Guerra de Harvey” añadió que “uno de esos es fundamental, y es la que tiene hoy día al Ejército en esta situación, es la Ley Reservada del Cobre, que fue modificada durante la Dictadura Militar, y que establecía, porque ya no existe, que el 10% de los ingresos generados por Codelco iban a las Fuerzas Armadas con un mínimo de 90 millones anuales”.

La razón detrás de la corrupción en el Ejército

“Estos montos iban a cuentas reservadas y que tenían también el mismo carácter tanto su contabilidad como su inversión. En el fondo, no se establecían controles. Y esto fue lo que llevó a que los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre fueran utilizados para fines que son distintos a la defensa nacional”, señaló.

Así el periodista expresó que “producto de esta falta de controles, fue ocupada para fines bien distintos… esa es la razón por la cual tenemos a 4 comandantes en jefe que están en este momento o procesados o presos por haber ocupado parte de estos dineros”.

“Los ocupaban en cuestiones que no tenían nada que ver en la defensa nacional. Como por ejemplo, darle dinero al exComandante en Jefe del Ejército, el General Pinochet y dictador, como lo reconoció el exComandante en Jefe Izurieta”, aseguró.

El cambio de la Ley Reservada del Cobre

Por otra parte el periodista experto en los casos de corrupción en el Ejército de Chile añadió que la Ley Reservada del Cobre fue derogada en el año 2019, “por lo impresentable y todos los escándalos que todos presenciamos en 2018, cuando se conoció el fraude del ‘Milicogate'”.

“Lo que tenemos actualmente es que por un período de tiempo, que si no me equivoco son 12 años desde la promulgación de la ley, se va a mantener este 10% que corresponde al monto que recibían por la Ley Reservada del Cobre y se va a ir reduciendo hasta llegar a un 2,5%. Ese va a ser más o menos el monto de dinero equivalente, pero ya no a costa de las ventas de la Ley Reservada del Cobre”, mencionó el periodista.

A lo anterior, el periodista agregó que esto será “parte del presupuesto general de la defensa nacional y con cargo al Ministerio de Hacienda”.

“Ahí se determinará cuál es el monto exacto según las necesidades que presente el país. Esa es la situación y eso es lo que llevó a esto”, destacó.