Presentan manual para mejorar relaciones entre comunidades de vecinos y proyectos inmobiliarios

La relación entre los proyectos inmobiliarios y las comunidades de vecinos no siempre es la mejor, pues la construcción de un nuevo edificio o un conjunto de viviendas suele cambiar la vida de quienes viven en el lugar. Para evitar problemas mayores fue lanzado el “Manual de Relacionamiento Comunitario“.

El documento de la Cámara Chilena de la Construcción entrega herramientas y guías para solucionar problemáticas entre los actores involucrados.

Este manual busca ofrecer lineamientos para facilitar el diálogo, la participación temprana y oportuna entre quien desarrolla un proyecto inmobiliario y la comunidad a la que va a pertenecer.

“Hoy resulta bastante evidente que las empresas que logran desempeños más sobresalientes y tienen mayores fortalezas para proyectarse hacia el futuro no son solo las que mejor se adaptan a lo que les exige la sociedad, como si esta fuera un tercero que las desafía”, dijo el vicepresidente de la CChC Pedro Plaza.

La guía se divide en la fase de planificación, donde se analiza el entorno, actores y medidas de mitigación o compensación. Luego, hitos de relacionamiento comunitario, donde se proponen mecanismos de diálogo con las comunidades. Y tercero, la gestión donde se disponen herramientas para relacionarse con la comunidad en base al desarrollo de la obra.

El plan piloto de este documento se realizó en Viña del Mar, el que calificaron como exitoso. “Las empresas constructoras e inmobiliarias tenemos que hacernos cargo de las externalidades negativas que generamos en el entorno cercano a nuestras obras”, dijo Alejandro Vidal, socio de la Constructora Alborada.

Enrique Castro, vecino de la obra Alto Jardín y quien participó en la actividad, expresó que su experiencia fue positiva con la empresa durante todo el proceso de la obra. “Se produjeron grietas producto de la vibración y la empresa las reparó inmediatamente. Antes de que empezara la construcción yo fui a la empresa a hablar con ellos y ellos me explicaron todo, me mostraron los planos, después me visitaron en distintas ocasiones para preguntarme si tenía algún problema”, señaló.