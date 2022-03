El regreso a la “normalidad” en el pago de pensiones y la regulación de visitas de padres o madres a los hijos

El retorno de la presencialidad en las clases de los estudiantes y también en las oficinas, producirá cambios en la forma en que muchas familias vivieron durante los últimos dos años, marcados por la pandemia y por la crisis económica.

Begoña Farías, abogada de Familia del Grupo Defensa, puso énfasis en las familias con padres que no están juntos y que en el último tiempo cambiaron su forma de vivir. “Hay muchos que cambiaron sus sistemas, como los cuidados personales o el régimen de visitas. Muchos padres se acomodaron sin formalizar en tribunales, y ahora eso hay necesidad de revisarlos”, señaló.

La especialista añadió en ADN Te Escucha que “el estrés que implica el enfrentarse a un país que está a todas luces más caro, con gastos que hacer en marzo y obviamente el cumplimiento de la pensión se hace súper necesario y más que nunca hoy en día”.

Respecto a las visitas de padre o madre, Begoña Farías destacó que se debe hacer la distinción en aquellos progenitores que tienen un acuerdo aprobado por un juez y quienes tienen un trato no supervisado por un tribunal. “Hay padres que dicen ‘tenemos este acuerdo hace tantos años’ y creen que por cumplirlo se transforma en algo que puedo exigir, y eso no es así”.

“Aquellos padres que tienen un acuerdo lo tienen que cumplir obviamente, pero si hoy ha cambiado este panorama por la pandemia o por el interés superior del hijo, tengo que tener claro que no puedo solo presentar un escrito en el tribunal peticiondando esto, sino que tengo que empezar un juicio interponiendo una demanda para modificar este régimen de relación directa irregular”, añadió.

La abogada de Grupo Defensa también llamó a los padres a pensar en regular no solo el periodo académico de marzo a diciembre, sino también a vacaciones y feriados largos. “Si yo tengo ya regulada una suma de dinero y como padre ya no puedo cumplir esa pensión, puedo demandar una rebaja y tengo herramientas para que se revise mi situación. El problema es que los chilenos somos muy dejados y no hacemos los trámites”, puntualizó.