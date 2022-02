Ciudadano ADN conversó con el doctor en Ciencias Políticas, analista internacional y miembro consultivo del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, Mladen Yopo, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que solo el pasado jueves dejó 137 ucranianos muertos, según cifras entregadas por el presidente de la nación, Volodímir Zelenski.

“Estamos en un escenario abierto, en el sentido que no sabemos cual va hacer el final de este conflicto, de la invasión rusa a Ucrania, y no lo conocemos específicamente, porque más allá de intuir lo que son las predisposiciones del presidente Putin, de reconstituir una área de influencia, un área de dominio, ya sea a usanza de los que fue la Unión Soviética (URSS) o lo que fue el imperialismo ruso, no sabemos la fisonomía que eso podría tomar”, detalló.

En esa misma línea agregó: “No sabemos que respuesta va dar Occidente, la respuesta han sido relativamente débil, si bien son mucho más fuertes de lo que ocurrió en Crimea, hay mayor preocupación, hay movimientos de tropas de Estados Unidos a países limítrofes con Ucrania, fundamentalmente países de la OTAN”.

“No sabemos cual va a ser la respuesta, no sabemos los costos internos que van a ver, porque se va generando una resistencia que no conocemos su alcance”, agregó.

Yopo, manifestó que frente a este conflicto, “las informaciones que tenemos son parcializadas, no sabemos la cantidad de personal que hoy está sufriendo de baja Rusia, ni la mortalidad de civiles, que pueden influir en el escenario internacional”.

“No va a ver intervención de la países OTAN”

Aún así, el analista internacional esgrimió: “No va a ver una intervención de países de la OTAN en Ucrania, pero va a ver mayor presión diplomática, retirando embajadores y una presión a China, que en el fondo le abrió la puerta a Rusia y de alguna forma es una aliado de ellos en este momento”.

“Las sanciones las puede sortear en parte Rusia a través de China, pero en el fondo, no sabemos si llegará un momento donde haya un aislamiento ruso a nivel global, lo que pueda pasar”, complementó.

En cuanto a los aliados rusos, el analista internacional expresó que “los países que apoyan a Rusia son pocos, sin embargo los países occidentales tienen en sus espaldas algunos elementos que los están condicionados y me refiero principalmente porque los países occidentales están preocupados de sus propias crisis internas y el covid-19”.

Un conflicto de varias fases

Respecto al conflicto bélico en sí, Mladen Yopo describió que la idea inicial de Rusia, “era que estos dos sectores de Donbás, que tenían etnia ruso parlante, debían ser protegidos pero también tiene que ver un poco de buscar un nuevo gobierno en Ucrania que le sea más favorable a Rusia, es un tema que viene del 91, que viene desde la desintegración de la URSS, que ha pasado por una serie de fases”.

“El 2003, con la construcción de una represa en una isla en territorio ucraniano, en 2004, con la “revolución naranja“, donde votan al candidato que ganó la elecciones mañosamente, quera un candidato pro-ruso y entra otro candidato, donde hubo una gran acusación desde Rusia a Ucrania, que en el fondo era manejado por Occidente”, continuó.

“Después se produce el problema del 2014, que se produce con la no firma de Yanukóvich de no estar en la comunidad europea, que le generó un crisis interna en Ucrania, que cambia el eje de Ucrania a Occidente y de ahí viene la intervención rusa apoyando a los separatistas”, dijo.

Un juego político mundial muy importante

En base a lo anterior, el analista internacional indicó que “hay un juego político mundial muy importante, que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, actuaciones bilaterales, unilaterales, no uso del poder, la resolución pacífica de controversias, respeto a tratados, por lo que el escenario sigue abierto”.

“No creo una intervención de países occidentales, más allás de colocar barreras firmes, (…) porque hay una línea no traspasable, pero el resto es juzgable porque no creo que esten dispuesto a generar condiciones para una suerte de tercera guerra mundial, por lo que significa un alcance de una situación bélica de potencias nucleares”, declaró.

“Occidente está en deuda de haber cumplido diplomáticamente elementos para fortalecer la paz. Hoy está en juego el derecho internacional y la paz mundial”, cerró.