En medio del retorno a clases de algunos colegios de Chile y de cara a la entrada oficial de los y las alumnas a los establecimientos educacionales este 2 de marzo, La Prueba de ADN conversó con el médico Luis Mallea, jefe de la UCI Pediátrica de Clínica Dávila, sobre la realidad del covid-19 en las y los niños.

“Estamos viendo que esta cepa de corona (ómicron), está afectando a niños más pequeños, especialmente a los que no están vacunados, bajo cinco años·, afirmó el pediatra.

En esa misma línea, detalló: “Lo que no habíamos visto en los dos años anteriores, es que están llegando niños muy pequeños, a veces recién nacidos, con cuadros respiratorios altos, a veces laringitis, a veces neumonía y que motivan su hospitalización en cuidado intensivo, a veces manejo de ventilación mecánica, que gracias a Dios el desenlace el bastante bueno, salen pronto”.

Frente a esta situación del covid-19, el médico sostuvo que este escenario “da un poco de temor, porque posiblemente, como hay muchos niños contagiados, el porcentaje de niños que se van a gravar puede ir subiendo, aunque se ha visto algo más estable la cosa”.

Aún así declaró que este aumento en contagio de menores de edad “no era tan predecible”, ya que “todavía no sabemos bien, cada cepa es diferente a la anterior, ómicron van tres o cuatro ya, y esta cepa está afectando con estos cuadros respiratorios altos. Hay que tener cierto cuidado, este virus ya nos dijo que habían cuadros autoinmune, como el Pims, que afectaba a los adolescentes, que produce cuadros que son bastantes graves”.

La vacunación es clave

En cuanto a la vacunación contra el covid-19 en niños y niñas mayores de cinco años, Mallea manifestó que “lo más probable que la vacuna tenga un efecto sobre este virus y haga que no se produzcan casos graves, ni tan severos y pase a veces un poco inadvertido. No estamos en condiciones de saber si es solo la vacuna o es el virus que afecta a niños más pequeños y da cuadros más altos, pero sí el vacunarse tiene que ver con que uno no se enferme, o se enferme más leve y no contagie a los más pequeños”.

Respecto al retorno a clases, y un posible aumento en los contagios en este grupo etario, el pediatra explicó que “en proyección es súper difícil saberlo, pero el temor de nosotros, es que este año tengamos los virus respiratorios que no tuvimos los años pasados, como la influencia, además asociados al coronavirus y lo que pueda ser de nuevo una explosión en demanda de cama crítica de niños, que era lo que pasaba antes en invierno”.

“El otro punto a considerar, es que tenemos que tratar de acostumbrarnos al virus, no se va ir, va andar entre nosotros y va haber que tratar de vivir con él y tener medidas e incluirlas de manera habitual”, complementó.

En base a lo anterior, el médico Luis Mallea, jefe de UCI Pediátrica de Clínica Dávila aconsejo a los padres que en caso de tener “la sensación de que el niño está enfermo”, no enviarlo al colegio, pero en cuanto a la decisión de asistir o no a clases, prefirió no entregar una declaración y afirmó que es una situación “muy difícil”.