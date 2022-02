No nos entregaron mascarillas, no nos entregaron alcohol gel. Tuvimos que andar mendigando una mascarilla a la gente en la calle, que nos regalara una mascarilla para poder seguir trabajando. No teníamos guantes ni las condiciones adecuadas para poder trabajar. El gobierno nuevamente nos mintió. Estuvimos en mesas negociadoras por más de un año, firmamos acuerdos con ellos ¿y qué hicieron? Se lavaron las manos. Se acordaron un día que éramos indispensables, solamente por la pandemia, ¿y después qué hicieron? Nada”.

La cita anterior es de uno de los cientos de recolectores de residuos que llegaron a manifestarse el lunes hasta La Moneda. Según señalaron, la actual administración del Presidente Sebastián Piñera ha incumplido los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo que llevaron a cabo en conjunto con los trabajadores en 2020 y 2021, que apuntaban a mejoras en las condiciones laborales.

A la falta de adecuada protección frente a la crisis sanitaria y la omisión de las resoluciones de las mesas de trabajo, se suma también la exigencia de salario mínimo y el reconocimiento de identidad laboral.

Tras la manifestación, el subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, junto con autoridades de Desarrollo Regional y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se reunieron con los trabajadores. Arab señaló: “En esta reunión se nos solicitó poner el máximo de urgencia en dos proyectos de ley que son de vital importancia para el sector. Uno de ellos es el que reconoce el día nacional de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios; y el segundo es un proyecto que lidera la subsecretaría regional y que establece mejores condiciones en las bases de licitación que hoy rigen actualmente”.

El vocero de la Federación Nacional de Recolectores, Armando Soto, no se mostró muy satisfecho tras el encuentro: “Seguimos movilizados, eso significa que estamos en estado de alerta. Nuestras bases en todo el país están esperando la respuesta que le demos nosotros. Dijimos que esta semana tendremos algo concreto. De no ser así, tendremos que tomar la medida dura, que no queremos, pero si no tenemos más alternativas”.

Se refirió al paro nacional, una dura medida que sin duda afectaría a todo el país. Por lo pronto, tomarán postura una vez que tengan respuestas concretas.