Paula Daza da positivo por covid: “Gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”

La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó a través de sus redes sociales que fue informada como positivo por covid-19, pero que por ahora se encuentra en buen estado.

“Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”, escribió en su cuenta de Twitter.

Daza ejerció en el Ministerio de Salud entre marzo de 2018 y noviembre de 2021, cuando se sumó al comando del entonces candidato presidencial, José Antonio Kast.

Tras la derrota del abanderado republicano, en enero de este año se reintegró al Gobierno como asesora de cooperación internacional sobre la pandemia. En ese cargo, a inicios de febrero estuvo en Estados Unidos donde se reunió con autoridades internacionales para compartir experiencias en torno al control de la pandemia.