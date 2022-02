Asalto en pub de Quinta Normal: tres sujetos robaron a comensales del lugar

Un violento asalto se vivió la noche del miércoles en el pub Entretiempo, un local ubicado en la esquina de Carrascal con Entre Ríos, en la comuna de Quinta Normal.

A eso de las 21:30 de la noche, tres sujetos armados con armas de fuego entraron y asaltaron a los comensales que allí se encontraban.

La situación no pasaría de ser una triste anécdota si no existiera un contexto, unos antecedentes con los cuales vincularlos y que tienen relación con un problema a nivel país en las últimas semanas: la crisis de seguridad. Al menos de ello dieron cuenta los vecinos del sector que conversaron con ADN.

“Estábamos tomando tecito aquí, eran como las 21:00, me fui a acostar y no supe hasta las 07:00 de hoy, que me enteré por la televisión de lo que pasó. Antes andaban dos carabineros a pie, pero ahora no anda nadie. Esto se lo entregamos a los delincuentes. Y le había comentado al dueño del miedo que sentía”, dijo uno.

“Carabineros nunca llega. Se puso muy malo aquí. Llegan cuando ya ha pasado todo, cuando ya se han ido“, resumió otra vecina, de nombre Violeta, entrevistada por la radio.

Los mismos vecinos aledaños al sector también criticaron la baja cantidad de funcionarios policiales que la Comisaría aledaña al sector. Un hecho que deja de manifiesto la crisis de seguridad, el aumento de inseguridad en la gente y la impotencia y el temor que ello provoca.