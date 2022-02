Alcalde de San Joaquín denunció crítica situación producto de la violencia y no descartó movilizaciones en caso de no tener respuesta

El alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, denunció una crítica situación en la comuna producto del aumento de la violencia, dando cuenta de una serie de actos delictivos y balaceras, las que han ido en aumento en el último tiempo.

En conversación con Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro, el jefe comunal hizo duras críticas a las políticas llevadas a cabo en la comuna de la Región Metropolitana. “Llevamos una intervención de más de 15 años, es el único lugar de Chile donde hay policía de FF.EE. apostada 24 horas por cerca de 15 años y esta política fracasó. Esta intervención no funciona”, señaló.

“Queremos que el Estado reconozca que esto fracasó y hagamos las cosas de forma distinta. No existe una política pública de intervención. Hay balazos todos los días, hoy día llevamos dos muertes y fuegos artificiales a destajo. Es una situación descontrolada“, agregó.

Labra también lanzó sus dardos hacia la inversión en esta materia, asegurando que el fracaso de estas políticas es producto de lo que se ha hecho “desde los ministerios, sin consultar a la sociedad civil. Hay magísteres en seguridad pública, pero no se partió con la base social. El 99% de los habitantes de La Legua son personas comunes y corrientes, obreros. Y si no están incorporados en el proceso, ¿Cómo se va a cambiar la vida de esas personas?“.

“Se han invertido cerca de 500 millones de pesos anuales solo en planes sociales. Se invierten recursos del Estado con carabineros 24 horas apostados con FF.EE. permanentemente. Son muchos recursos humanos y de personal. Otros miles de millones de pesos en tema de infraestructura sin una medición real. Otros miles de millones en estudios de situaciones sociales que no tienen resultados. ¿Cuántos miles de millones de pesos se han usado en una política fracasada? Hay balazos al frente de los carabineros. Se mata gente entre bandas“, añadió.

Finalmente, el alcalde de San Joaquín indicó que “podemos tener todos los recursos y policías, pero eso no alcanza para un proceso de intervención permanente, entonces esto no ataca el problema directo”.

“Tenemos que resolver la violencia y el crimen organizado. La Legua es reflejo de que esta política no se puede seguir haciendo. Es el fracaso de Chile“, cerró.

Por ello, Cristóbal Labra no descartó realizar movilizaciones si no obtiene respuestas. “De no mediar respuesta, como municipio en conjunto con los vecinos y sus organizaciones impulsaremos diversas movilizaciones ciudadanas para exigir el fin de la violencia y la inseguridad en nuestros barrios”, publicó las redes sociales del municipio.