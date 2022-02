Gobernador de Antofagasta valoró acuerdo de camioneros y autoridades y advirtió que se mantendrá “vigilando”

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, valoró el acuerdo entre los gremios de camioneros y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que incorporó la declaración de estado de excepción en cuatro provincias del norte, aunque mantuvo suspicacia frente a la implementación de otras acciones.

Dicho acuerdo, se logró luego de largas horas de negociación entre 17 dirigentes de gremios de camioneros y el titular del Interior, la tarde del sábado, en donde se anunciaron una serie de medidas para deponer el paro de los transportistas por la muerte de Byron Castillo.

“Valoramos el fin del paro puesto que nos preocupaba. Ya se estaba produciendo escasez de alimentos y de combustible. Valoro la disposición del gremio de camioneros a discutir, plantear soluciones y levantar las temáticas del norte”, afirmó el gobernador de Antofagasta.

“Se hace necesario mayores esfuerzos y mayor inversión para la seguridad de nuestra región. Sin embargo, debo señalar que espero que estos acuerdos se cumplan, puesto que acá hay una Ley migratoria que sin recursos no va a funcionar, va a ser letra vacía y hoy no hemos visto hablar de recursos. Se requieren recursos para hacer la reconducción, se requiere personal en la frontera y eso no se ha asegurado”.

“Vamos a estar alerta”

Por esto, el gobernador de Antofagasta insistió en que “vamos a estar alertas a que estos no sean solo anuncios. Ya vimos que en Iquique se hicieron muchos anuncios y el malestar continúa. Esperemos que eso no ocurra acá y para eso debemos estar alerta. Esto es un primer paso, un primer logro que costó vidas y por eso me preocupa que no vaya a ocurrir una manipulación de otras personas por el dolor nuestro del norte”.

“Espero que haya más recursos, que haya inversión del nivel central en la región, porque necesitamos esa inversión, mayor presencia y dotación policial. El general de Carabineros me ha asegurado que vienen 25 carabineros más y que las motocicletas anunciadas son nuevas. Yo voy a creer esta vez, pero vamos a estar vigilando y alerta a que se cumplan esas palabras”, enfatizó.

“Estamos contentos por lo que hicieron los camineros, por la unidad que logró mover y hacer despertar al nivel central. Ahora debemos estar vigilantes para que se cumpla esto y lleguen los recursos del nivel central. Chile no puede perder el norte”, concluyó.