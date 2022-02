Madre de camionero muerto en Antofagasta se reunió con el ministro Delgado: confirmaron que entrega del cuerpo se realizará a mediodía

Tras la llegada del ministro del Interior, Rodrigo Delgado a Antofagasta, este se reunión con Milenka Herrera, madre de Byron Castillo, camionero muerto en Antofagasta, y le confirmó que la entrega del cuerpo de su hijo se realizará a mediodía de este sábado y no el lunes como estaba previsto.

En conversación con CHVnoticias, Herrera detalló que la conversación se estableció sólo entre ella y el ministro Delgado y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en donde “se conversó muchas cosas. Ellos hablan en su idioma, no entendí mucho, soy ignorante en el tema, pero sí me dijeron que me iba a prestar toda la ayuda y que hoy se firma el decreto de inmigración”.

Además, la madre de Byron detalló que las autoridades le anunciaron que “iban a dar una ayuda económica, para mi nieto de 212 mil pesos, y el subsecretario Galli, iba a tratar el tema de la concesionaria, porque yo le pedí, que exigía una indemnización, no para mí, yo no estoy pidiendo para mí, pero si para mi nieto“.

En esa misma línea, Herrera apuntó los dardos a las concesionarias y afirmó: “Así como cobraban peaje, que se hagan responsables, la gente que transita por ahí le paga, a parte que siendo concesionaria, las personas no puede ir caminando, tienen que tener rejas, en el lugar donde lanzaron a mi hijo no hay ninguna protección, es un puente, no hay cámaras, hay mucha deficiencia y dificultades en la carretera”.

“Esta quedando la tendalá, porque no hay combustible, pero una vez que pase todo esto, qué va pasar con mi hijo, se van a olvidar, porque ellos lo único que quieren es que los camiones abran los pasos, y yo le dije, que él está aquí sentado porque está todo esto, sino, no estaría”, precisó.

La ayuda anunciada, “una burla”

En cuanto a la ayuda anunciada, Milenka Herrea declaró: “Él (Byron) tenía su familia, su mujer, su hija chica y mi nieto quedaron sin nada y no es justo, yo quiero que se hagan cargo de eso, para mí 212 mil pesos no es nada, cuando me dijo, yo lo miré y dije ‘usted va creer que van a vivir con 212 mil pesos”, con ese monto no vive nadie, menos un recién nacido, por respeto no le quise decir que era un burla”.

Para finalizar, la madre del camionero muerto en Antofagasta, hizo un llamado a los camioneros que se encuentran movilizados en diversa rutas del país y declaró: “Que no bajen los barazo, que me apoyen en esto, que no levanten el paro, no importa, uno igual como lo que sea, pero que no pare”.

En tanto, tras la reunión sostenida con la madre del camionero fallecido, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado declaró: “La señora Milenka nos solicitó poder agilizar la entrega del cuerpo y eso va ser ahora a las 14 horas. Lo importante es que nos escuchamos, y fue una conversación bastante respetuosa creo yo. Agradecer a la señora Milenka por la conversación franca que tuvimos, vamos a seguir conversando, pero lo importante que el cuerpo lo entregan a las 14 horas”.