Juan Carlos Said, médico Internista, y avance del covid-19 en Chile: “Los casos son muchos más de los que se están detectando por los exámenes”

El médico internista de la Universidad de Chile, Juan Carlos Said, conversó con ADN sobre la situación del covid-19 en Chile, en el marco de un aumento constante de casos de coronavirus en el país y afirmó que el mes de febrero será un mes “muy complicado en términos hospitalarios”.

“Se trata de una situación preocupante”, sostuvo el médico y agregó que “estamos viendo un aumento que se ha mantenido en las últimas semanas, con un aumento de la positividad, que nos habla que incluso probablemente hay un subdiagnóstico importante, los casos son muchos más de los que se están detectando por los exámenes”.

“El problema es que esto no está siendo tan leve desde el punto de vista hospitalario, de hecho en las última semanas, hemos tenido un aumento récord de hospitalizados en UCI, que se ha acompañado de un aumento de hospitalizados en camas menos críticas y al mismo tiempo se ha comenzado a incrementar el número de fallecidos, esto hace suponer que todo febrero va a ser un mes muy complicado en términos hospitalarios”, agregó.

En esa misma línea, Said manifestó: “El Gobierno ya ha tomado algunas medidas de emergencia para aumentar el número de camas críticas. Es importante hacer un llamado a la población, aquí hay que mantener las medidas de cuidado, la pandemia no se va a acabar por decreto, no se va acabar porque estamos cansados o fatigados, como lo estamos, sino que el virus sigue ahí y está afectando de forma significativa a muchos chilenos”.

Las vacunas hacen la diferencia

Al ser consultado sobre las características de los pacientes que llegan a hospitalización, el médico internista detalló: “Las vacunas hacen la diferencia, puede pasar que la gente vacunada caiga a hospitalización, porque la vacuna no reduce a cero el riego de hospitalizar, sino que reducen el riesgo basal de la personas en un 80, 90%”.

“Lo que sí estamos viendo, que las vacunas hacen una gran diferencia a la hora de fallecer por coronavirus, sobre todo la de refuerzo, entonces a esta ola la podremos llamarla como la “ola del refuerzo“, el refuerzo es clave para prevenir enfermedades graves y la muerte”, complementó.

“Hemos visto que si bien han aumentado los hospitalizados, la tendencia ha sido que son hospitalizados de no gravedad y eso sin duda es el efecto de la vacunación. Hay que entender que es clave el refuerzo y la cuarta dosis”, recalcó.

Falta de exámenes, “algo preocupante”

De igual forma, Juan Carlos Said habló sobre la falta de exámenes y quiebre de stock denunciado durante la semana y expresó: “Efectivamente es algo preocupante, el país está tomando muchos exámenes, se está tomando cinco veces más exámenes de los que se tomaban en el peak de las olas pasadas, pero esta variante (ómicron) es cinco veces más contagiosa, entonces eso ha generado que el sistema esté saturado, que no haya una cantidad suficiente de exámenes y eso es preocupante”.

En base a lo anterior y con el fin de prevenir una saturación del sistema, el médico hizo un llamado a la población a “en caso de tener síntomas leves, no asistir a las urgencias”, esto ya que “las urgencias no son para hacer exámenes por síntomas leves, eso se tiene que reservar para atención primaria o una atención ambulatoria, hay que evitar la saturación de las urgencias”.

El subdiagnóstico

En cuanto a la suspensión de la búsqueda activa por parte de algunas Seremis regionales, Juan Carlos Said esgrimió: “Hay un subdiagnóstico, en realidad, los casos reales está siendo 10 mil, 20 mil más de lo que estamos detectando (…) que quizá esta semana o la otra estemos alcanzando un peak de contagios, pero el peak de hospitalizados y fallecidos vendrá en las próximas dos semanas. No me cabe duda que el futuro gobierno tendrá que asumir esta realidad de la pandemia”.

“En marzo se generan condiciones que pueden significar que los casos no sigan tan rápidamente a la baja, se retornan a clases, mayor interacciones entre las personas, provocando que no se produzcan un descenso, sino que podemos experimentar un rebrote”, puntualizó.

Es por esto, que Said reiteró el llamado al autocuidado y declaró que “hay que promover el uso de mascarillas y dejar de usar la mascarilla de género, en lo posible hay que preferir la mascarilla N95, que es la médicamente probada que reduce significativamente el contagio, en especial en espacios cerrados, como el transporte público”.

Un uso más racional de la mascarilla

Igualmente, el internista se refirió a la situación mundial, la cual en algunos países, especialmente en Europa, ha registrado una libertad respecto a las mediada sanitarias y al uso de mascarilla, a lo que dijo: “Yo creo que efectivamente tenemos que mirar hacia un uso más racional de la mascarilla, hay que obedecer a la autoridad, pero es importante dar una vuelta a la mascarilla en espacio abiertos”.

“Si estoy en un parque con distancia, el riesgo de contagio es extremadamente bajo y reforzar el uso de mascarilla en esas circunstancia hace que las personas se fatigan, se cansen de la pandemia”, enunció.

“Donde hay que poner el mayor énfasis es justamente en el uso de mascarillas efectivas en los lugares con hacinamiento”, cerró.