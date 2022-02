Komal Dadlani, bioquímica, y Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia: “Necesitamos a mujeres participado, para que haya un real impacto en el país”

Ciudadano ADN conversó con Komal Dadlani, bioquímica, CEO y cofundadora de Lab4U, plataforma que busca democratizar la ciencia para todos por medio de un laboratorio de bolsillo, sobre el Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, fecha que visibiliza la participación del género femenino en las Stem (por su sigla en inglés), es decir carreras profesionales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

“En las carreras Stem, hay una baja participación femenina, especialmente en el área de las tecnologías, de la información y de las carreras que son intensivas en matemáticas. Existen estos sesgos y estos mitos, que uno tiene que ir derribando en el camino y en la carrera personal”, precisó.

En esa misma línea, la científica expresó que esto es un “problema multifactorial, no hay solo una causa específica, hay varios autores en la literatura y en la evidencia que hablan de los estereotipos implícitos y explícitos, en temas familiares y algo que me convoca a mí particularmente, en la educación Stem empezamos con brechas en los colegios”.

Es por esto, que Dadlani detalló que “como misión en Lab4U, buscamos democratizar las ciencias, para que sean para todos, todas y todes. Buscamos derribar estas brechas desde la enseñanza, porque esto es lo que pasa, hay algo que se llama Stem leaking pipeline, que es una cañería que va goteando en el tiempo, y se le llama así porque a medida que pasan los años, las mujeres pierden el interés por estas carreras y esas son las brechas y el cambio de paradigma que necesitamos en nuestra sociedad”.

¿Por qué se celebra el Día internacional de la mujer y la niña?

La bioquímica, explicó que este 11 de febrero “se conmemora el Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, promulgado por la Asamble General de la ONU, para poder dar relevancia a esta participación equitativa, plena para la ciencia y las mujeres y así solucionar los grandes problemas de la humanidad, con una perspectiva de género”.

En cuanto a el avance de la niñas y mujeres en la ciencia a nivel mundial, Dadlani sostuvo: “Me tiene muy contenta que haya más premios Nobel de mujeres, en la química, en la física, en la medicina, ósea que ya empecemos a derribar esos mitos y que más mujeres se interesan en las carreras Stem”.

Sin embargo, la científica recalcó que la falta de presencia femenina en la ciencia “es un tema de números también, necesitamos a mujeres participando, para que haya un real impacto en la economía, en el país. Los grandes problemas de la humanidad no se resuelven con buenas intenciones, uno necesita un gran conocimiento de la ciencia, y en esa conversación científica y tecnológica tenemos que estar las mujeres”.

“Siguen habiendo distinta realidades en el mundo de la academia, en las ciencias, en los distintos países, en distintas universidades, en distintos centros de investigación. Yo soy optimista, porque llegó el momento, hay una mayor apertura a hablar, antes ni siquiera se hablaba del tema, si había micromachismo, si todo el panel era de hombres científicos, nadie decía nada”, agregó.

“Hoy en las organizaciones científicas se está exigiendo que haya más paneles con mujeres, o sino algunos ni siquiera participan, hay algunos científicos que dicen ‘si no hay diversidad en este panel, no participo’”, continuó.

Un cambio que requiere tiempo

En miras a los cambios necesarios para generar una industria más equitativa en temas de género, Dadlani manifestó: “Los cambios sociales son grandes y toman tiempo, yo creo que tenemos que ser responsables en pensar cuánto tiempo nos demoramos en posicionar a Chile en los puntajes de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), por ejemplo”.

“Yo puedo decir desde la educación científica y tecnológica, en los resultados de Pisa, que son los resultados de las pruebas estandarizadas de la OECD, estamos en los últimos lugares. Latinoamérica está en los últimos lugares en los resultados de matemáticas y ciencias. Estamos mal en la educación, estamos enseñando a los jóvenes a aprender fórmulas de memoria sin entenderlas”, añadió.

“Tenemos que cambiar la forma que pensamos ciencia, desarrollar habilidades para el futuro del trabajo, cuando sabemos que el Foro Económico Mundial dice que el 65% de los estudiantes que entren al colegio van a tener carreras que no existen, trabajos que no existen, la automatización y la inteligencia artificial están creciendo exponencialmente y nos vamos a quedar atrás si no cambiamos”, esgrimió.

Un esfuerzo de todos

Al anterior, complementó: “Tenemos que hacer un esfuerzo mayor y ese esfuerzo no solamente de los colegios privados, sino que de todos los actores de la sociedad: sociedad civil, políticas públicas, sector privado, las empresas”.

Es más, Dadlani puntualizó que según el Banco Mundial, “los países que más invierten en educación tiene más producto interno bruto, la conversación no debería ser en alguna constituyente con el Ministerio de Educación, es una conversación de país, que debería estar en todos lo medios, en todos los diarios y en todas las conversaciones públicas y privadas”.

“Estamos escolarizado sin aprendizaje, hasta el momento hemos invertido en educación y tenemos que empezar a invertir en aprendizaje y en desarrollo de habilidades, ahí cambia la perspectiva”, cerró.