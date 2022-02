Ministro de Defensa emplazó a Boric a “reevaluar” su anuncio de suspender el estado de excepción en la macrozona sur

Durante este jueves y por medio de un comunicado, el ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, resaltó el despliegue realizado por las Fuerzas Armadas en los casi cuatro meses de la aplicación del estado de excepción en la macrozona sur y llamó al Presidente electo Gabriel Boric a “reevaluar su anuncio de suspender esta medida hasta que no se recupere la paz”.

El estado de excepción que afecta a las provincias Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, fue decretado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el 12 de octubre pasado y se ha extendido ininterrumpidamente tras sucesivas aprobaciones de diputados y senadores en el Congreso Nacional.

Da acuerdo al documento publicado, esta medida “implica el despliegue de mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas quienes ofrecen apoyo, cobertura y protección a Carabineros y la PDI en sus labores policiales”, quienes “ponen a disposición de ambas policías tecnología, logística y transporte y apoyan en labores como el control en puntos carreteros, entre otros”.

En esa misma línea, desde el Ministerio de Defensa aclararon que “este decreto no implica que las FF.AA. reemplacen o desarrollen labores propias de las policías”.

Una valorada acción de las Fuerzas Armadas

En base a lo anterior, el ministro Prokurica señaló que “el trabajo profesional de las FFAA y las policías ha permitido reducir los hechos de violencia en comparación al período previo al Estado de Excepción”.

“La acción conjunta de las FFAA y policías ha permitido reducir en 45% los hechos de violencia bajando de 5,5 diarios antes del Estado de Excepción a 3 diarios desde su vigencia; en 72% las usurpaciones de terreno y en 10% los atentados incendiarios. Los más de 63 mil controles y más de 5.800 operativos militares, mixtos y patrullajes con las policías han tenido como resultado la detención de 160 personas, 43 de ellas en lo que va de este año”, detalló.

En tanto, el secretario de Estado afirmó que “a diferencia de lo que varios legisladores y dirigentes políticos han planteado, la violencia no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas sino de violentistas”.

“En las últimas semanas, los hechos de violencia han recrudecido y estos grupos que operan al margen de la ley han asesinado personas inocentes, han destruido viviendas y fuentes de trabajo, realidad muy distante de quienes consideraban y acusaban infundadamente a las Fuerzas Armadas por aumentar la espiral de violencia. Por el contrario, el despliegue policial y de las Fuerzas Armadas ha generado una percepción de mayor seguridad y tranquilidad para personas que antes veían interrumpido su quehacer diario, necesidad que quedó refrendada por la ciudadanía en una consulta pública”, sostuvo.

Un llamado a las autoridades entrantes

En esa misma línea, el ministro de Defensa se refirió a el anuncio de Boric de no continuar con el estado de excepción y expuso que “no renovar esta herramienta que otorga la Constitución apunta en el camino equivocado, al menos hasta no desarticular, procesar y condenar a los grupos que aterrorizan a chilenas y chilenos que habitan en dicha zona”.

“Retirar a las FFAA aumentará la sensación de inseguridad de los habitantes, dejará desprotegidas a las policías, impedirá el uso de tecnologías que apoyen la pesquisa de delincuentes y ello podría traducirse en un incremento de los hechos de violencia y delincuencia. Por eso, llamo a las próximas autoridades de Gobierno a reevaluar su anuncio de suspender esta medida hasta que no se recupere la paz, tranquilidad y respeto al Estado de Derecho en Biobío y la Araucanía”, agregó.

“Para este gobierno la solución a la situación que ocurre en nuestro sur necesariamente debe ser multidimensional, debe realizarse por la vía institucional y debe tener como fin primordial garantizar la paz permanente y la plena vigencia del Estado de Derecho, descartando cualquier posibilidad de diálogo con grupos delictivos y que infunden el terror a nuestros compatriotas”, cerró.