Alcalde de Zapallar y avance del covid-19 en Chile: “Lamentablemente no se ve un pronóstico muy alentador”

Ciudadano ADN conversó con Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, sobre la situación del covid-19 en la zona y el país, así como también, el convenio de la comuna con Conaf con el fin de proteger la flora y fauna de la Isla Cachagua.

En cuanto a la realidad de Zapallar, el jefe comunal sostuvo: “Hay bastante personas en la zona, ya vivimos hace varias semanas en Fase 2, con todas las actividades suspendidas por parte de la municipalidad, por las distintas corporaciones y fundaciones y esperando que ojalá sigamos tomando conciencia de lo que estamos viviendo y lamentablemente no se ve un pronóstico muy alentador”.

“La cantidad de contagios nos llevó de tres contagios comunales a casi 100 a mediados de enero y es principalmente por el nulo autocuidado, por la sensación de que esto se acabó. El ómicron está, si bien es más leve que el covid-19 al principio, pero contagia mucho más rápido y tenemos que cuidarnos no solamente en Zapallar, sino a nivel comunal, provincial, regional, nacional”, agregó.

“Hacemos el llamado al autocuidado es el mismo que el primer día, porque está disparado lo que estamos viviendo hoy día y depende de cada uno de nosotros la vida del que está al lado”, recalcó.

Cambios a los planes estivales

En cuanto a los planes comunales para la época estival, Alessandri manifestó: “Hemos tenido que cambiar cuatro veces el itinerario del verano y hoy decidimos hacer ninguna actividad, porque nos importa mucho el autocuidado, la vida de los vecinos, tanto residentes temporales, como residentes permanentes.

“Es una señal de autocuidado para la comunidad que la municipalidad cierre las actividades y se mantenga con lo mínimo, los talleres y el cuidado de los niños y las escuelas de verano que son para que las personas puedan trabajar en el verano”, detalló.

Tras el retroceso a Fase 2 en la comuna de Zapallar y con ella la disminución de los aforos, la posibilidad de fiestas clandestinas se vuelve latente, por lo que el alcalde Alessandri expresó: “Hemos evolucionado como gestión municipal, tenemos más inspectores”.

Sin embargo, el jefe comunal afirmó que “hoy tenemos problemas en bienes nacionales de uso público, en donde las personas no se quieren poner la mascarilla, no quiere transitar con mascarilla, en las playas, en las veredas, no hemos tenido tantas fiestas clandestinas, no hemos tenido esa situación del año nuevo 2021”.

En base a lo anterior, Alessandri hizo un llamado “a los padres, porque el mayor índice de contagio está entre los 15 y 30 años, entonces la juventud es la que está contagiando. La juventud, los niños, los adolescentes son los que salen de noche, son los que no se protegen, no se cuidan y son también responsables su padre, su madre, su tío y eso es inaceptable que cuando llevamos casi 24 meses con el covid, que no tengamos una mayor responsabilidad, ni noción que lo que estamos viviendo les pueden costar la vida”.

Al ser consultado sobre la cantidad de personal e insumos para hacer frente a este aumento del covid-19, el alcalde de Zapallar expuso que “naturalmente, sobre todo en el verano, no son los suficiente. En las comunas que somos balnearios nos aumenta la población cuatro o cinco veces, de 10 mil pasamos a 50 mil, entonces uno no está preparado para saber todas las personas que llegan día a día”.

“Hemos tenido la mejor relación y comunicación con el Ministerio de Salud, me saco el sombrero con el ministro Paris, en el sentido que está siempre preocupado y llamado y atento a cómo está evolucionando. Pero siempre falta y esperamos poder solucionarlo a pasar los días”, continuó.

Plan en conjunto a Conaf

Aprovechando la instancia, el alcalde Alessandri se refirió a un plan en conjunto con la Conaf, con el objetivo de salvaguardar la flora y fauna de la Isla Cachagua. “Estamos trabajando en eso hace bastante tiempo, creemos que es muy necesario el medioambiente para que la comunidad, desde los más pequeños hasta los más adultos tengan conciencia de aquello”.

“Hoy estamos viviendo una crisis hídrica muy importante y es fundamental cuidar los recursos naturales que nos da la naturaleza. Estamos en plena sequía, es muy complejo lo que se vive, no tener agua como se vivía antes, no solamente para los animales, sino para el uso humano”, añadió.

Además, “la Conaf ha trabajado junto a nosotros y estamos protegiendo también, no solamente la isla de los pingüinos, también en el Cerro La cruz y también vamos a proteger otros lugares de la comuna”, agregó.

La seguridad, una deuda de Estado

Para finalizar y al ser consultado por la seguridad en la comuna, el alcalde de Zapallar esgrimió: “Aquí hablo como presidente de la Amuch (Asociación de Municipalidades de Chile), y creo que en la seguridad tenemos una deuda importante como Estado a todos los ciudadanos del país, estamos al debe”.

“Estamos entregando herramientas a la municipalidad, cosa que no tenemos ningún problema los alcaldes de asumirla, pero necesitamos esas facultades con recursos y con coordinación con la policía, con la fiscalía, con el Ministerio Público, para poder lograr el objetivo que es disminuir la inseguridad, la delincuencia en las calles y que vuelvan las familias a los bienes nacionales de uso público”, cerró.