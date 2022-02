Juez Titular de Policía Local de Panguipulli y acceso a playas: “Hay personas que se comportan vulnerando los derechos de otras”

Ciudadano ADN conversó con Patricio Thomas, juez Titular de Policía Local de Panguipulli, sobre la nueva ley de comercio ambulante y el acceso a playas durante esta época estival, las cuales de acuerdo a los registros presentados por el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, al 31 de enero ya existían 91 denuncias por problemas de acceso a balnearios, las que se concentran en las comunas de Valparaíso y Coquimbo.

Al respecto, Thomas sostuvo: “Básicamente, en lo que es el Juzgado de Policía local de Panguipulli, no he recibido desde el 2014 o 2015 una denuncia de este tipo, por lo tanto no podría pronunciarme a que está pasando a nivel local, pero sí he visto en las noticias a nivel nacional, que efectivamente existe estos impedimento”.

“Es lamentable, porque la ley establece de una manera bastante clara y precisa que los propietarios de las riberas deberán facilitar gratuitamente el acceso de las personas a estas partes, playas, ríos, lagos”, agregó.

En detalle y según lo explicado por Thomas, “la ley establece la posibilidad a que cualquier persona pueda demandar frente a un Juzgado de Policía Local, pero este solamente tiene facultades para multar una vez que se verifica la infracción”.

Esto, “a diferencia de la Seremi de Bienes Nacionales que puede abrir el paso, ellos son los encargados de fijar los puntos de acceso en coordinación con el gobierno regional, cuando los propietarios de las riberas no permiten el acceso a peatones”.

Un acceso peatonal establecido por ley

Respecto al punto de los estacionamientos en las playas, el juez de Policía Local de Panguipulli, precisó: “La norma que establece la posibilidad de acceso a las playas, es una norma super antigua, basada en un Decreto Ley del año 1977, y raíz de ello, solamente se establece la posibilidad de exigir el acceso peatonal, es más la Corte Suprema en un fallo del año 2004, estableció que la ley lo que resguardaba era el acceso peatonal, ni vehicular”.

“Hoy vemos que una buena parte de los chilenos tenemos acceso a vehículos, y necesitamos poder acceder a un estacionamiento cercano a las playas, y la ley lógicamente no contempla esa posibilidad, no la garantiza”, complementó.

En esa misma línea, el juez afirmó que este problema de acceso a las playas tiene que ver “con la educación”, ya que “hay personas que se comportan de una manera vulnerando los derechos a algunas personas que quieren acceder a estos bienes nacionales de uso público y el tema es que, la gente se ve vulnerada y muchas veces no sabe dónde acceder, dónde reclamar”.

Respecto al cómo denunciar estas prohibiciones a las playas, Thomas afirmó: “Lo que tienen que hacer es concurrir al Juzgado de Policía Local en donde se ubica el lugar en donde está entrampado el acceso y hacer la denuncia respectiva. El único problema de esto, es que esto es actuar después de que el mal rato paso”.

Es en base a lo anterior, el juez hizo un llamado a la autoridades tanto comunales, como regionales y expresó: “Quizás sería bueno que fijen estos accesos con anticipación y de forma clara, señalando dónde quedan estos acceso libre a las personas y además es una acceso peatonal que debe tener condiciones de universalidad”.

“Muchas veces me he pillado, como un peatón más, con acceso a lo lagos, donde ponen un cerco donde cae un persona que tiene un ancho de 40 centímetros, entonces se tiene que dar una vuelta. Qué pasa con las personas en silla de rueda, que usan muletas. La ley tiene que ser capaz de obligar a estas personas, para dar acceso universal a los peatones y para eso están los reclamos a los Juzgados de Policía Local y la Seremi de Bienes Nacionales”, puntualizó.

Una nueva ley de comercio ambulante

Además, Patricio Thomas, Juez Titular del Juzgado de Policía Local de Panguipulli se refirió a la nueva Ley de Comercio Ambulante y si bien afirmó que “no he tenido acceso a ley, la he buscado por todos lados”, la calificó como “bastante interesante”.

“Es verdad que existen verdaderas mafias en el comercio ambulante, no todas las personas que ejercen comercio ambulante pertenecen a estas mafias y en eso hay que ser claro, hay gente que cuenta con su permiso municipal, y otros tipos de permisos, pero también se ha sentado en Chile y veo que está totalmente radicado en las calles céntricas y esos es un problema que genera un grado infelicidad en el comercio establecido y en las personas que quieren transitar libremente”, añadió.

“Es un tema que se ha acrecentado por la pandemia. Las autoridades están claras de que existen asociaciones ilícitas, como me da la impresión, que es de lo que trata la ley promulgada por el Presidente Sebadstián Piñera”, continuó.

La polémica fiesta en lago de Pucón

Aprovechando la instancia, Thomas habló sobre la polémica fiesta de botes y un helicóptero registrada en el Lago Villarrica en Pucón y dijo: “Eso es labor de fiscalización de los gobernadores marítimos o capitanes de puerto en su defecto (…) que son bastante genéricas respecto a la fiscalización de los lagos y en otras áreas donde hay mar y ríos”.

“No es competencia del Juzgado de Policía Local este tipo de infracciones, sin no que se debieran ver a nivel de puerto o también podría ver alguna infracción a normas sanitarias, y ya ahí es competencia del Seremi de Salud”, cerró.