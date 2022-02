Subsecretaria de Salud por fiesta en lago Villarrica: “Les hago un llamado, desde lo más profundo de mis sentimientos, a que reflexionen”

La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, se refirió a los últimos hechos ocurridos en Pucón, en la región de La Araucanía, donde un grupo de jóvenes realizó un evento social en botes y motos acuáticas en medio del lago homónimo.

Además de hacer un llamado a la reflexión, la autoridad sanitaria expresó sentir “un gran dolor, porque vi rostros jóvenes que disfrutaban qué felicidad, porque los jóvenes necesitan disfrutar. Pero qué tristeza que en por un minuto no piensen en sus seres queridos, en el personal de salud que de forma inagotable ha estado día y noche, personal de salud que trabaja en las Unidades de Cuidados Intensivos, que muchas veces permanecen semanas dentro de las UCIs para poder salvar vidas”.

“Les hago un llamado desde lo más profundo de mis sentimientos de que efectivamente reflexionen, colabórennos. Queremos salir de esto, pero queremos salir todos, como país, no solamente que un grupo se vea favorecido y otro no. Es fundamental decir: piensen que ha habido personal de salud que no ha descansado, que está agotado, que está infectado. Entonces pensemos en todo eso”, añadió Valenzuela.

Los casos activos son alrededor de 30 mil. Por lo mismo, en conversación con 24 Horas, Valenzuela dio cuenta de una situación “crítica” en los laboratorios de salud: “Se ha llegado a una capacidad máxima de trabajo“.

“Es muy relevante que digamos que estamos en pandemia y que lo más importante es cuidar la salud. Disfrute las vacaciones. Tenemos prácticamente el 95% de las comunas en etapas e transición y preparación. Hay restricciones de aforo. Queremos avanzar a otra etapa más avanzada y para eso debemos controlar la pandemia frente a una variante nueva con mayor transmisibilidad que hemos conocido. Entonces los cuidados: mascarilla, distancia física, evitar las aglomeraciones, los lugares cerrados donde se podría concentrar la mayor gente joven, que es donde tenemos un vacío de vacunación. Entonces haga la vida feliz, pero al aire libre”.