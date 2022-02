Felipe Vergara, analista político y renuncia de Allamand: “Hay antecedentes suficientes para una acusación constitucional”

Ciudadano ADN conversó con Felipe Vergara, analista político y académico de la Universidad Andrés Bello, sobre la comentada renuncia de Andrés Allamand al Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado domingo, debido a las críticas recibidas por asumir el liderazgo de la Secretaría General Iberoamericana (SGI).

Al respecto, Vergara explicó que la SGI “no es uno de los grandes organismos, es uno más en los que participa Chile, no es la OEA, no es las Naciones Unidas, es un organismo que tiene como principal objetivo la vinculación más estrecha entre Iberoamérica, es decir, España, Portugal y toda Latinoamérica y procura generar mayores lazos entre estas naciones”.

Además, el académico precisó que esta Secretaría Iberoamérica, busca “la coordinación de las Cumbres Iberoamericanas, que se desarrollan periódicamente y de las cuales también participa Chile, pero no es uno de los grandes organismo que destacan en el actuar internacional“.

Una característica olvidada por el exministro

En esa misma línea, el analista internacional esgrimió: “Chile ha tenido una característica, que parecía haber olvidado el exministro, que es tener una relación constante de Chile con su entorno, que ha sido una característica fuerte desde que volvimos a la democracia, y que pareciera que en este Gobierno que termina, ha quedado en el olvido y esto es un ejemplo más.”

Al ser consultado por la polémica que apunta a que Allamand no era un favorito para asumir este cargo y que autoridades de Ecuador y España estaban más preparados, Felipe Vergara precisó: “De partida no es un organismo que sea muy conocido a nivel país y a nivel internacional, estuve revisando, en Twitter tiene 5 mil seguidores, no es un mega organismo y que valga la pena buscarlo con harta relevancia”.

Sin embargo, manifestó: “Creo que la gestión que hizo Allamand fue exitosa, porque pese a no ser relevante, logró revertir la tendencia que había que Ecuador o España (asumiera el cargo) y terminaron apoyando a Allamand”.

“En la gestión que hay para su nombramiento, es apoyada por el Gobierno y eso puede hacer que algunos se sorprendan, pero es un proceso lógico, apoyar en este caso a un ministro, a una autoridad, para que asuma este cargo y que el Gobierno se ponga detrás de él”, agregó.

“No es primera vez que pasa, pasó con la OEA de Insulza, no pasó así con la próxima ministra, Antonia Urrejola, el Gobierno no le dio el apoyo para que siguiese en la Corte Americana de Derechos Humanos”, continuó.

El (ex)ministro Allamand y el retroceso internacional

En cuanto al rol de ministro de Andrés Allamand, Felipe Vergara afirmó que “Chile perdió bastante en estos cuatro años, pero no lo perdió por esta SGI, sino que me atrevería a decir que desde los hechos de Cúcuta, que el Gobierno perdió el norte”.

“Seguimos enfrascado en esta situación de Cúcuta y la visa de responsabilidad democrática, la perdió también promoviendo Prosur, esta nueva agrupación de países que tienen debut y despedida, alineándose de manera errónea, no viendo los intereses internacionales y todo eso hizo que Chile perdices el protagonismo internacional que tenía, malas decisiones presidenciales, avalados por una mala gestión en cancillería”, dijo.

Al ser consultado por una posible acusación constitucional contra Allamand, Vergara puntualizó: “En este caso a diferencia de la mayoría de las acusaciones constitucionales, que muchas veces son pasadas de cuentas, creo que en este caso sí hay antecedentes suficientes para una acusación constitucional”.

“Aunque pueda no ser la causal abandono de deberes, me parece que un ministro de Estado, aunque sea de Relaciones Exteriores, que habitualmente viajan bastante, no puedo estar ausente del país durante los últimos tres meses”, complementó.

Su rol en la crisis migratoria

Respecto a la crisis migratoria que vive el norte de Chile y el rol de Allamand como ministro de Relaciones Exteriores, el académico expuso que “con el problema que tenemos hoy, que es propio de este Gobierno, de la migración, que es un problema bilateral o multilateral, que la semana pasada se llamó por primera vez a una mesa de trabajo con Bolivia, por donde pasan muchos de los migrantes que vienen de Venezuela, que no esté presente el ministro, no hace más que agravar la situación internacional que enfrentamos y es una falta grave a sus funciones”.

“Es muy grave que el canciller no esté con la situación migratoria que se está viviendo el país. En tema interno es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero en cada conversación que se debería tener con los países, es una tema de la Relaciones Exteriores y el ministro no estuvo para liderar las conversaciones, es un abandono de su rol, hay una falta que bastante grave”, cerró.