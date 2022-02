Doctor Juan Carlos Said y aumento de hospitalizaciones en UCI por covid-19: “Estas son situaciones preocupantes”

Como un “brusco incremento” calificó el doctor e internista Juan Carlos Said al alza en las hospitalizaciones en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), debido al explosivo aumento de casos por covid-19 registrados en el país.

El especialista señaló en ADN Hoy que la actual situación pandémica en el país es “bastante complicada, no se ha logrado una estabilidad en los casos”, agregando que “a pesar de que estamos tomando muchos exámenes, la positividad ha crecido mucho“.

No obstante, Said indicó que “aunque suene increíble, no estamos tomando los suficientes exámenes, y hay más contagiados que se no están pasando o no estamos detectando, lo que significa un aumento en los hospitalizados y también un aumento progresivo en los fallecidos”.

“En la última semana se produjo un brusco incremento en las hospitalizaciones en UCI, que subieron en 160 hospitalizados en una semana, lo que equivale a un 22% de incremento, y estas son situaciones preocupantes”, agregó.

Respecto a la variante ómicron, Juan Carlos Said manifestó que esta “puede ser más leve en la enfermedad que genera por persona, pero si contagia 6 o 7 veces más personas, termina siendo lo mismo”.

Por ello, el especialista llamó a las personas a vacunarse contra la enfermedad, ya sea con la tercera dosis o con la cuarta, según corresponda. “En esta ola, nos confiere una gran protección el estar vacunado, por eso llamo a la gente a vacunarse con la tercera dosis, y con la cuarte a quien le corresponda. Se ha demostrado que esto es clave”, cerró.