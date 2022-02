Alcalde Rodolfo Carter anticipó que en La Florida están preparados para “vacunar 10 mil personas diarias”

Este lunes comenzó el proceso de vacunación de la cuarta dosis contra el covid-19, para adultos mayores de 55 años, y que se hayan inoculado con la tercera dosis antes del 15 de agosto, situación por la cual el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter hizo un llamado a respetar el calendario fijado por el Ministerio de Salud.

En conversación con Ciudadano ADN, desde el Estadio Bicentenario de La Florida, espacio Esperanza, vacunatoria más grande de Chile, el jefe comunal agradeció “a los funcionarios de salud y los equipos que se prepararon para esta cuarta ola que sabíamos que se venía y La Florida puede decir con harta satisfacción que siempre hemos estado preparados para enfrentarlos”.

En ese misma línea Carter precisó que la comuna “aumentó a 120 los puestos de vacunación, lo que nos da una capacidad de 10 mil vacunados diarios, es algo que en Chile no existe, sólo en La Florida”.

En búsqueda de entregar un correcto proceso de vacunación, alcalde de La Florida sostuvo que “es fundamental tratar con dignidad a las personas, no hacerlos esperar, que sea expedito y rápido, si es verdad que vamos a construir un país distinto, partamos por este pequeño gesto, que la vacuna sea un proceso digno”.

Un llamado a respetar el calendario

En base a lo anterior, el líder comunal hizo un llamado a la población de La Florida y expresó: “Le queremos pedir a todos y a todas que respete estrictamente el calendario que fijó el Minsal. Hoy sólo se pueden vacunar los mayores de 55 años y que se hayan vacunado (la tercera dosis) antes del 15 de agosto”.

El alcalde Carter detalló que la vacunación de cuarta dosis se está realizando principalmente con Pfizer y manifestó que “tenemos dosis para alrededor de 10 mil personas por día, y no hemos tenido mayor problema con eso. Lo único que tenemos que estar muy atentos es que el público no se desborde”.

“Creemos que vamos a estar a la altura, está todo preparado para vacunar 10 mil personas, y sacar entre febrero y marzo la ola completa, que por fin permite superar la pandemia”, agregó.

Al ser consultado sobre la situación epidemiológica, el jefe comunal explicó: “Tenemos alrededor de 2.400 casos activos en la comuna, que es una tasa muy alta, pero con afortunadamente muy baja letalidad”.

“Pero ojo, aquellos que no se han vacunado corren el riesgo de empezar a contagiarse y si esos dos millones de chilenos que no se han vacunado, se comienzan a contagiar a una tasa del 5%, estamos hablando de 100 mil personas que pueden caer en camas críticas y Chile no cuenta con ese número”, cerró.