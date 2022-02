Futura canciller Urrejola por nuevo trabajo de ministro Allamand en España: "Esto tiene que ver con el sentido del deber (...) Yo habría esperado"

La ministra de Relaciones Exteriores de la administración del Presidente electo Gabriel Boric, Antonia Urrejola, se refirió este domingo a las últimas polémicas en las que ha estado envuelto su sucesor, el actual canciller Andrés Allamand, quien usó su periodo legal de descanso para, hace algunos días, sellar su ingreso como subsecretario general de la Secretaría General Iberoamericana en medio de la crisis migratoria en el norte del país.

La futura ministra Urrejola, en conversación con La Tercera, puso en contexto el organismo al que su próximo antecesor llegó: “La Segib es un organismo internacional, con el cual Chile tiene relaciones y me parece que uno tiene que evaluar las relaciones con la Segib, independientemente del cargo del canciller y de la opinión personal que uno pueda tener. Hay sectores criticándolo por un supuesto abandono de deberes. ¿Cómo lo ve?”.

“Yo entiendo que él está en feriado legal, pero esto tiene que ver con el sentido del deber que las personas tienen respecto de sus distintos roles. Si me preguntan, yo habría esperado, pero él tendrá sus propias… No me quiero meter en eso, porque creo que cada uno ahí sabe, hay actitudes o decisiones que uno toma que van más allá del deber reglamentario o legal en el fondo. Pero prefiero no meterme en ese tema siendo él mi antecesor, yo tengo que presentarme con él, todavía no lo hemos hecho, para el traspaso de la cartera, y espero tener la mejor relación posible”, añadió la próxima secretaria de Estado.

Línea de trabajo

Política exterior, fue uno de los temas que, primero, durante la campaña presidencial logró en lineamiento de todo Apruebo Dignidad, pese a los infructuosos ataques del oficialismo para cuestionar la postura de ciertos partidos respecto a países de izquierda donde se violan derechos humanos. Luego de ello, y ya sobre los resultados, volvió al debate público, dada la invitación que extendió el Presidente Sebastián Piñera al Presidente Boric.

Sobre lo primero, Urrejola adelantó que su trabajo tendrá “enfoque de DD.HH., una política exterior donde tenga una relevancia que no ha tenido por mucho tiempo. Eso se traduce hacia adentro -en lo relativo al estallido social, las víctimas de violaciones a los DD.HH., el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, todas las crisis de movilidad humana en el norte- que, si bien no le corresponde necesariamente a la Cancillería, tiene que ver con la implementación de los tratados y de las recomendaciones de los organismos internacionales. Y también se traduce hacia afuera en esta política exterior bajo una mirada de esta nueva izquierda democrática. Ahí el rol de la Cancillería va a ser muy importante en su participación, por ejemplo, en los foros multilaterales. Chile puede tener un rol mucho más activo en los debates de DD.HH.”.

En línea con lo anterior, la próxima canciller garantizó “darle urgencia a la ratificación del Acuerdo de Escazú”, pues a su juicio, “el liderazgo del presidente Boric, con la narrativa que él ha desplegado, con lo que hemos hablado de esta política exterior basada en derechos humanos, en política turquesa, feminista, no ratificar el Acuerdo de Escazú sería un contrasentido. Este pacto tiene muchos componentes, pero básicamente es la protección a defensores de derechos humanos en el tema ambiental”.

Evaluación de Chile en el exterior

Urrejola fue crítica respecto a la posición de Chile en el exterior: “Pienso que Chile perdió un liderazgo que sí tenía en la región en materia de política exterior. Tenemos que recuperar esa tradición de lo que fue la política exterior posdictadura, que hizo énfasis en el multilateralismo, en la relación con los países vecinos, en los DD.HH., más allá de las diferencias que uno podía tener con los gobiernos de turno”.

Sin ir más lejos, puso como ejemploe “la reacción que tuvo el actual gobierno respecto del Acuerdo de Escazú. Además, Chile lideraba el debate respecto de la política migratoria y el pacto global en Marrakech. Tuvimos la oportunidad de ejercer un liderazgo mucho mayor en la COP en materia de cambio ambiental y no lo ejercimos, más allá de todos los problemas de la pandemia”.