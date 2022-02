Marcos Barraza tras sanción del comité de ética de la Convención a Zúñiga: “Él cometió un acto de anticomunismo brutal”

Este viernes, el Comité Externo de Ética de la Convención Constitucional, anunció su primera sanción a un convencional, el UDI Arturo Zúñiga, quien hace un tiempo, en un debate, respondió a un emplazamiento de su par Marcos Barraza diciendo: “Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe (…) Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”.

Esta acción del comité contra Zúñiga no ha estado exenta de reacciones y ahora fue el turno del mismo Marcos Barraza, convencional del distrito 13, quien sostuvo: “Decir que me denostó es poco, fueron insultos. Si esto se ventilara en tribunales, claramente él cometió una infracción respecto de la Ley Antidiscriminación”.

“Todos los rasgos negativos que (Zúñiga) señaló con vehemencia, fueron a partir de algo él señaló que era pecaminoso en Chile, que es ser comunista”, agregó.

Un acto de antincomunismo brutal

En esa misma línea, Barra expresó que Zúñiga “cometió un acto de anticomunismo brutal y creo que el Comité de Ética ha actuado conforme a las herramientas que tiene. No es bueno que él no reconozca atribuciones a un órgano que no fue normado por la propia Convención Constituyente y por la mayoría de los convencionales”.

Dicha sensación, se estableció respecto a expresiones injuriosa emitidas en el espacio de uso público de la palabra y se estimó un 2% de multa a la dieta de Arturo Zúñiga, lo que se traduce en aproximadamente $54.870.

La reacción de Zúñiga

En tanto, Arturo Zúñiga, durante la mañana de esta jornada, respondió al fallo del comité de Ética y expresó: “Siempre hemos planteado que el comité de Ética no tiene validez algunas. Este fue creado por personas que buscan acallar las legítimas críticas políticas de quienes piensan distinto, de aquellos que quieren imponer una verdad oficial”.

“Seguiré expresando lo que pienso y por lo que fui elegido, y defenderé, ahora más que nunca, la libertad de expresión para que ningún chileno tema una represalia por pensar distinto”, concluyó el convencional.