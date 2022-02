Presidente electo Gabriel Boric: “Vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares”

Durante este miércoles, el Presidente electo, Gabriel Boric sostuvo una entrevista con el podcast español La Base, en donde analizó los desafíos de cara a su gobierno, el cual comenzará este 11 de marzo, día del cambio de mando.

Para comenzar y en miras a su toma de poder como Presidente de la República, Boric afirmó: “Hay momentos simbólicos que cambian el carácter con el que el pueblo entiende a su gobierno”.

“La Moneda está totalmente cercada de vallas papales, el hecho de volver a abrir simbólicamente las puertas o el sector de tránsito de La Moneda al pueblo de Chile va a ser muy significativo”, agregó.

Respecto a su rol como Jefe de Estado, el magallánico manifestó: “Estoy permanentemente tratando de estar siempre consciente de porqué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación y que venimos de los movimientos sociales”

“Estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile”, puntualizó.

Con miras al escenario internacional

En cuanto a visión en materia internacional, Boric expresó que “como planeta, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Hay cada vez más eventos que están dando cuenta de la necesidad de pensar cada vez más allá de las fronteras de estado-nación”.

En esa misma línea, el futuro Mandatario nacional esgrimió que es fundamental la unión entre las naciones, “más allá de las identidades particulares”, con el objetivo de enfrentar diversas crisis que vive el planeta, como por ejemplo la crisis sanitaria por el covid-19 o la crisis climática.

“Chile, por ejemplo, está muy orgulloso de su proceso de vacunación. Acá estamos ya ad portas de empezar la cuarta dosis y gran parte de la población tiene la tercera dosis puesta. Sin embargo, si es que no colaboramos en conjunto y no somos generosos con nuestros vecinos de Argentina, Perú, Bolivia, de que haya un proceso de inoculación conjunta, la verdad es que es más bien un placebo, porque podremos estar bien un ratito, pero el virus sigue mutando”, precisó.

En base a lo anterior, Boric dijo que espera “ser un presidente que tenga una agenda internacional no en el sentido de que muchas veces se toma domésticamente, como ‘ah, va a viajar’, no. Sino que de contribuir con un granito de arena, conscientes de la posición que tiene Chile en el mundo, que es una posición importante, pero pequeña”.

La diversidad de Apruebo Dignidad

Gabriel Boric al ser consultado sobre el trabajo de su gobierno y su colación, Apruebo Dignidad, la cual está compuesta por cinco partidos políticos y cinco movimientos sociales, puso en énfasis en esa “diversidad”, aseguró que el principal desafío es lograr una administración que sea “transformadora” y que “siente las bases para hacer un cambio en el modelo de desarrollo con minoría parlamentaria”.

Es más, el futuro cabecilla de Gobierno aseguró: “Vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares, que muchas veces nos gustan defender y con mucho ahínco, para invitar a más gente a esta gesta”.

“En Chile, en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales”, complementó.

“Lo que nos une hoy, más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales (…) La socialdemocracia ha entrado en un retroceso y los partidos que la sustentaron han tenido un proceso de reflexión que nos permite a nosotros, que venimos de otra tradición (…), encontrar puntos de encuentro que nos llevan a trabajar en conjunto”, continuó el militante de Convergencia Social.

La futura oposición

Durante la conversación con La Base, podcast conducido por Pablo Iglesias, actual militante de Podemos y quien fue vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España entre el 2010y y el 2021), Gabriel Boric abordó los desafíos que le espera a su gobierno respecto a los partidos de derecha, es decir, la futura oposición.

“Si la derecha política y la derecha mediática se leyeran la Tesis de Abril, quedarían absolutamente flipando -como dicen ustedes- respecto a lo moderadas de nuestras posturas”, respondió el frenteamplista frente al consultado sobre las críticas que han surgido desde la derecha a su programa de gobierno.

“Nosotros tenemos un horizonte al que aspiramos, que es de largo plazo y que consiste en avanzar a una superación del neoliberalismo y la construcción de otro modelo de desarrollo, sabemos que no se logra de la noche a la mañana, y por sobre todo sabemos que tenemos que hacerlo por vías democráticas”, enunció.

Normalización democrática

Igualmente añadió: “Estamos en una cuestión de normalización democrática, que todas las personas que habitan en el país que se llama Chile tengan, por el solo hecho de ser parte de una comunidad, las mismas posibilidades (…) y eso yo diría que a nivel ideológico hay bastante consenso”.

En tanto, detalló que “quienes han sido privilegiados durante bastante tiempo generan resistencias propias de su historia”, entonces “ahí vamos a tener que saber no identificarlos como enemigos y decir que esto es la guerra contra, sino tratar de invitarlos a construir una sociedad distinta (…) Yo esperaría que no haya demasiada resistencia”.

Sin embargo, Boric explicó que “hoy, lo que nosotros estamos intentando es que el apoyo que nosotros recibimos en la segunda vuelta consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque sino el riesgo de retroceder es demasiado grande”, dijo.

El trabajo constitucional

Para finalizar, el Presidente electo se refirió al trabajo que realiza la Convención Constitucional, el cual definió como “un proceso virtuoso, del que vamos a salir mejor parados como sociedad”.

En ese sentido, Gabriel Boric aseveró que busca ser “un presidente que facilite ese proceso y que no lo está pauteando”, puesto“hay un poder constituyente en curso que de alguna manera nos va a marcar la ruta, no solamente a nuestro gobierno, sino para los próximos 40 o 50 años”.

Para revisar la entrevista de Gabriel Boric en La Base en detalles lo puedes hacer a continuación: