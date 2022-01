“Una mentira organizada”: Dammert aclaró video viralizado en donde se afirmaba que planeó el estallido social

La recién nombrada futura jefa de asesores de La Moneda del Gobierno de Gabriel Boric, Lucía Dammert, respondió a las críticas levantadas en su contra, luego que el fin de semana se viralizó un video de la socióloga, en donde abordaba el aniversario del estallido social, en 2020, conversación que fue ampliamente divulgada, entre otros por el presidente de la Multigremial nacional, Juan Pablo Swett.

En detalle, el video en cuestión fue publicado en Twitter y muestra a la académica en una entrevista en CNN Chile, en donde se refirió al actuar de personal de Carabineros durante el aniversario del 18 de octubre, instancia donde señaló: “Lo peor que puede hacer la policía es estar ahí presente instigando la violencia, y lo que se hace es que se retrocede”.

Continuando con la entrevista y al ser consultada por las iglesias quemadas por desconocidos, en las diversas manifestaciones, Dammert sostuvo: “Carabineros hizo bien en salir del radio donde no tenía que estar para evitar la confrontación. En el caso de las iglesias, yo imagino que, sabiendo que eran lugares que probablemente iban a ser fuentes de violencias, deben haber colocado cámaras y múltiples mecanismos para poder hacer un caso judicial. Lo extraño es que eso no ocurriera (…) estuvimos meses preparando el 18 de octubre, entonces también creo que hay otras herramientas del trabajo policial, no solo ir al choque“.

Por su parte, el presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett, compartió dicho video y declaró: “A @LucíaDammert le parece extraño que iglesias y MiPymes saqueadas no pusiéramos cámaras sabiendo que nos iban a saquear e incendiar“.

“Junto con pedirle ‘disculpas’, nos podrías haber avisado antes, dado que lo organizaron con tantos meses de anticipación”, agregó.

A @LuciaDammert le parece extraño que iglesias y MiPymes saqueadas no pusiéramos cámaras sabiendo que nos iban a saquear e incendiar.

Junto con pedirle “disculpas”, nos podrias haber avisado antes, dado que lo organizaron con tantos meses de anticipación

pic.twitter.com/VWYNsDXcu4 — Juan Pablo Swett 🟡 (@juanpabloswett) January 30, 2022

La respuesta de Dammert

Luego de que se viralizó este video, en donde todos los comentarios giraron en torno a la frase “estuvimos meses preparando el 18 de octubre”, haciendo responsable a Lucía Dammert por el vandalismo del estallido social, fue la propia socióloga quien utilizó sus redes sociales para publicar una serie de mensajes para aclarar estos dichos.

Para iniciar el hilo en Twitter, Dammeert afirmó: “Qué triste tener que aclarar mentiras. Pero el día de ayer alguien mal intencionado editó y sacó de contexto una entrevista que tuve con Paula sobre la violencia en el aniversario del estallido social. Esta es una mentira organizada… para permitir la violencia misógina, xenófoba y personal en mi contra”.

“Lo lamento mucho por aquellos que sólo vieron el titular y lo creyeron. Avanzaremos con diferencias pero sin mentiras y muchas ganas de hacer realidad los cambios que Chile necesita”, añadió.

Es más, previo a los mensajes anteriores, la futura jefa del segundo piso, había comunicado que “las mentiras no pueden tener un camino directo hacia la noticia. Explicar la mentira es darle entidad y además normalizar la Violencia misógina y xenófoba utilizada hoy. Merecemos mucho más”.

Qué triste tener que aclarar mentiras. Pero el día de ayer alguien mal intencionado editó y sacó de contexto una entrevista que tuve con Paula sobre la violencia en el aniversario del estallido social. Esta es una mentira organizada (1/2). — Lucía Dammert (@LuciaDammert) January 31, 2022

La aclaración de la periodista: “Esto es una fake news”

En tanto, la periodista Paula Escobar Chavarría, comunicadora que realizó la entrevista a Dammert, también se refirió al viralizado video y en su cuenta de Twitter sostuvo: “Esto es una fake news. Es una entrevista de 2020 en que se refiere al rol del estado para prepararse para la conmemoración del 18 0. Está totalmente distorsionada y sacada de contexto la frase y su sentido”.

“Es una fake news completa. Yo hice la entrevista y sé que esta distorsionado completamente lo que ella realmente dijo. Me sorprende que personas repartan esto sin ningún sentido de la responsabilidad”, cerró.