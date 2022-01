Marcelo Ferrari e iniciativa por el derecho a la felicidad: “Surge de algo muy simple, de una reflexión casi de sentido común”

Ciudadano ADN conversó con el destacado cineasta nacional Marcelo Ferrari, sobre la iniciativa popular presentada en la Convención Constitucional que busca establecer a la felicidad como un derecho en la nueva Constitución.

Dicha propuesta está liderada por el cineasta y fue prestada por la agrupación Revolución Compasiva, colectivo de practicantes de meditación y budismo que surgió en el marco de las elecciones presidenciales como apoyo al programa del Presidente electo Gabriel Boric.

En cuanto a la propuesta, Ferrari sostuvo que “esta es una iniciativa que surge de algo muy simple, como un desde, deberíamos partir por aquí, aún cuando es una reflexión casi de sentido común”.

“Lo que nosotros queremos hacer, es que ese sentido común, que está en gran parte de los ciudadanos chilenos, se transforme en una manera concreta de que el Estado de Chile oriente su trabajo con este gran bien que es la felicidad”, agregó.

En tanto, el cineasta explicó que esta iniciativa surgió tras ver que “en las últimas décadas se han alcanzado buenas cifras macroeconómicas e índices materiales, sin embargo, en paralelo, las cifras de chilenos sufriendo depresión u otras dolencia emocionales o psicológicas son muy preocupantes, porque son récord a nivel mundial”.

En esa misma línea detalló: “Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que más de un millón de chilenos sufre depresión y que nos encontramos en el cuarto lugar de los países con mayor prevalencia de esta”.

Pero aún con datos económicos positivos para Chile, Ferrari planteó que si nos hacemos la pregunta ¿Somos felices? “muy probablemente la respuesta es que no, porque el Estado mira el desarrollo del país con ciertos objetivos, quizás muy importantes, pero son solo materiales, dejando fuera otros”.

¿Qué establece la iniciativa?

En busca de graficar de mejor manera lo que establece esta iniciativa, Marcelo Ferrari puntualizó: “Lo que nosotros proponemos es que el Estado chileno ponga como gran orientador la felicidad y el bienestar integral de los chilenos (…) que pareciera que es la experiencia que está ocurriendo en varios países del mundo, que están poniendo a la felicidad como una orientación de las políticas públicas”.

Entre otro puntos, la propuesta de norma constitucional busca que “la felicidad tenga que estar medida por certezas materiales como el trabajo , la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, sin embargo, hay otros aspecto que son fundamentales a tener en cuenta como las condiciones laborales dignas y enaltecedoras”.

Además, se busca que los y las chilenas cuenten con “tiempo para compartir en familia, para el esparcimiento, preservar u cohabitar con el medio ambiente, tener acceso a la entretención”.

Igualmente, la iniciativa por la felicidad busca que los medios de comunicación, establezcan la importancia y el “derecho a estar representado, existir”, esto, ya que como detalló Ferrari, “cuanta gente no se ve en las pantallas y en los micrófonos de los medios de comunicación, porque no tienen una representación, ni una presencia. ¿Cómo alguien puede alguien ser feliz cuando parece que no existiera?”.

Iniciativas por las Artes y la Cultura

Aprovechando la instancia, el cineasta se refirió a las diversas iniciativas populares presentadas a la Convención constitucional, centrado en aquellas que hacen alusión al mundo de la cultura y las artes y dijo: “Hay iniciativas preciosas en la Convención. El nuevo Chile tiene mucho de participación y busca la participación”.

“Un país que no se preocupa de la cultura no va a tener la riqueza espiritual para ser feliz y el verdadero desarrollo”, complementó.

“La cultura y la comunicación son muy importantes. Espero que Chile camine hacia el acceso a la cultura”, añadió e instó a apoyar la iniciativa que busca establecer el derecho a la cultura en la nueva Constitución.

¿Una posible llegada a TVN?

Frente a los nombramientos que ha realizado el presidente electo Gabriel Boric en las últimas semanas, el cineasta se refirió a los rumores que indican su llegada al directorio de TVN, y si bien no confirmó un posible cargo, demostró su disposición a trabajar en el canal público.

Es más, en base a lo anterior manifestó la idea de “refundar TVN” y dijo: “Yo puedo colaborar con ideas, que es parte de lo que necesita Chile para ser un país que integral y feliz”.

¿Hasta cuándo y dónde puedo apoyar la iniciativa por la felicidad?

La iniciativa popular número 52.518, titulada “Derecho a felicidad y el bienestar integral de ciudadanas y ciudadanos, comunidad y sociedad” , presentada por Revolución Compasiva y liderada por Marcelo Ferrari, cuenta con 85 firmas de las 15 mil necesarias para pasar a su debate, por lo que si quiere apoyar esta propuesta lo puede hacer a través del siguiente link.

Pero OJO, ya que todas las iniciativas populares pueden ser apoyadas hasta el 1 de febrero del 2022, y te recordamos que cada persona puede patrocinar un total de 7 propuestas a través de su Clave Única o número de serie del carnet de identidad.