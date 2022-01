Plan Paso a Paso: ¿Qué comunas cambian de Fase este sábado 22 de enero?

Este sábado a las 05:00 horas comenzaron a regir los cambios anunciados el pasado jueves por el Minsal (Ministerio de Salud), respecto al Plan Paso a Paso, por lo que desde este 22 de enero 18 comunas de Chile retrocedieron a Fase 3.

La ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, llamó a la población a “extremar las medidas de autocuidado, usar correctamente la mascarilla, evitar reuniones sociales, favorecer la ventilación”.

Esto, luego que esta semana se registraron cifras récord de nuevos contagios en el país, llegando incluso a 14.757 nuevos casos el pasado viernes 21 de enero, el número más alto de la pandemia en Chile.

¿Qué comunas retroceden de Fase este sábado 22 de enero?

Retroceden a Preparación:

General Lagos

Camarones

Huasco

Vallenar

Punitaqui

Catemu

Limache

San Felipe

Llay-Llay

Panquehue

San Esteban

Quillota

Rinconada

Calle Larga

Santa María

Las Cabras

Navidad

Tortel

¿Cuáles son los aforos y qué puedo hacer en Fase 3?

Si tu comuna retrocedió a la Fase 3 del Plan Paso a Paso este sábado 22 de enero y quieres saber qué puedes hacer y qué no, acá te lo contamos:

Aforo reuniones en residencias particulares

A partir de este 22 de enero, el número máximo de personas que se pueden reunir es de 10. Esta cifra aumenta a 25 si es que todos los asistentes cuentan con Pase de Movilidad.

Clases presenciales

La apertura de las salas de cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar es obligatoria. No así su asistencia, la que es voluntaria.

En lo que respecta a las clases y actividades presenciales en la educación superior, estas se encuentran permitidas.

Atención presencial a público

Los locales que atiendan físicamente a personas, como es el caso de comercios, museos, parques de diversiones y ferias laborales, deberán cumplir con un aforo total que cumpla con una persona cada seis m2, con un mínimo de cuatro clientes. Todo esto, independiente de si el lugar es cerrado o abierto.

Aforo en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En locales cerrados, solo podrán asistir clientes que cuenten con su Pase de Movilidad. Además, debe existir una separación de dos metros entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares

Si las actividades se realizarán en espacios cerrados, las personas que asistan deben contar con su Pase de Movilidad. También debe existir una separación de dos metros entre las máquinas.

Actividad física y deporte

Si el entrenamiento se realizará en un lugar abierto, el máximo de personas asistentes puede ser 100 o 200 personas si todas cuentan con su Pase de Movilidad. Mientras que si se trata de un ambiente cerrado, el máximo baja a 25 o 100. Eso sí, al igual que en lugares abiertos, todos los asistentes deben contar con su Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre sus asistentes

Este punto hace referencia a seminarios, público en recintos deportivos, cines, circos y juntas religiosas entre otros. Los asistentes deben tener una ubicación fija durante toda la actividad, con una distancia de un metro entre los participantes además de usar, de manera permanente, las mascarillas y no consumir alimentos.

Si el lugar donde se lleva a cabo la actividad cuenta con una infraestructura previa con butacas o bancas fijas, las restricciones son las siguientes:

Para un lugar abierto, será un 60% del aforo total definido y los asistentes deben contar con Pase de Movilidad. Si en el recinto existe consumo de alimentos, el aforo se reduce a un 40%.

Si el lugar es cerrado, será un 50% del aforo total definido y los asistentes deben contar con Pase de Movilidad. Si en el recinto existe consumo de alimentos, el aforo se reduce a un 30%.

Si existiese un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el lugar no cuenta con una infraestructura previa con butacas o bancas fijas, las restricciones son las siguientes:

La ubicación de los asistentes debe ser fija y, entre ellos, deben contar con un metro de distancia. El aforo será de una persona cada cuatro m2. Si existe consumo de alimentos, la distancia aumenta un metro y medio.

Si el lugar es abierto y todos los asistentes cuentan con Pase de Movilidad, el aforo es de 200 o 1.000 personas.

Si el lugar es cerrado y todos los asistentes cuentan con Pase de Movilidad, el aforo es de 100 o 500 personas.

Actividades con interacción entre asistentes

Este punto aplica para las actividades en que las personas no mantengan una ubicación fija y no cuenten con una distancia mínima de un metro entre ellas, no usen mascarilla de forma permanente o se consuman alimentos. Ejemplo de esto serían los eventos sociales como fiestas.

Se deberá cumplir aforo de 1 persona cada seis m2, con las siguientes condiciones: