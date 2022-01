Gobernador de Antofagasta por alza de casos de covid-19 en la región: “Pareciera que, desde las últimas elecciones hasta hoy, hay un desgobierno”

Creo que el ministerio de Salud desmanteló el sistema preventivo que teníamos, se desvincularon muchos trabajadores. No se están haciendo PCR porque tampoco tenemos residencias sanitarias para ir resguardando a la población. Pareciera que, desde las últimas elecciones hasta hoy, hay un desgobierno”. Así de tajante fue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en conversación con ADN Hoy sobre las últimas cifras de covid-19.

La comuna de Antofagasta es la segunda con más casos activos en el país, con 2.533 casos en circulación. Un escenario que pareciera adquirir otro tono si se consideran los avisos de las autoridades sanitarias, como las referidas a la imposibilidad de establecer una trazabilidad dado el nivel de contagio de la variante Ómicron.

El gobernador Díaz precisó que, en efecto, se redujeron los test PCR a menos de la mitad de la cantidad de casos. Sobre eso, precisó: “Creo que los casos activos son más que los notificados por la autoridad. Esto ha significado que como gobierno regional hemos ido aportando la toma de PCR para mantener una vigilancia sobre el estado de contagios de covid-19″.

Parte de los factores, a juicio de la autoridad regional, estuvo en la comunicación: “Por parte de la población ha habido una baja en la percepción de riesgo de contagio. No se siguió comunicando la necesidad de mantenerse aislado. Vimos en las playas que no se respetan las distancias”.

“Si bien es cierto que esta variante no va a generar casos graves u hospitalizaciones, lo que no se tantea, y ahí estamos siendo irresponsables, es que los contagios significarán licencias y eso afectará el desarrollo de la región. Hay mucho ausentismo laboral, tuvimos que volver al trabajo a distancia”, problematizó Díaz.

El cambio debería ser, a su juicio, más concreto: “Si no está vacunado, tiene 20 veces más probabilidades de morirse; si no está vacunado, tiene 10 veces más riesgo de terminar hospitalizado con un respirador. Lo que se ha demostrado es que las vacunas permiten que las personas no se agraven ni terminen en camas críticas”.