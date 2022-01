Alcalde de Talcahuano por ley de cierre de calles y pasajes: “Se genera comunidad y eso permite prevenir la delincuencia”

El lunes el Presidente Sebastián Piñera informó de un cambio en la normativa relativo al cierre de calles y pasajes, una tendencia en crecimiento y evidente en las urbes. El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien también preside la comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, conversó sobre el tema en ADN Hoy. Y más allá de las rejas, el edil apunta a un efecto colateral de la medida, a propósito de las exigencias: la creación de comunidad.

🎙️ AHORA | En #ADNHoy el alcalde de @munitalcahuano Henry Campos, por normativa para el cierre de calles: “cuando se exige que haya una aprobación del 80% de los vecinos, se vuelve al trabajo en comunidad, que se conozcan, más allá de que se saluden. 📻 https://t.co/8szv34JQPF pic.twitter.com/CYqAZ4DOd0 — Radio ADN (@adnradiochile) January 18, 2022

Las exigencias para cerrar una calle o pasaje es que esta no sea de más de tres metros, además de que tenga la aprobación del 80% de los residentes del pasaje. Luego de eso, la propuesta deberá ser discutida en el concejo municipal de la comuna correspondiente, quienes finalmente resolverán si se permite o no. “Es importante porque los vecinos no se conocen: se saludan, pero no saben las necesidades de al lado. Cuando se exige aprobarlo por el 80%, se genera comunidad. Y generar comunidad permite prevenir la delincuencia”, señaló el alcalde Campos.

En línea con lo anterior, señaló que “el primer llamado es empezar a coordinarse para llevar a cabo el proceso, consultarlo con las municipalidades para no cometer errores. El llamado es a interiorizarse con la ley. Vamos a hacer informativos, como Asociación de Municipalidades”.

“Existía una norma que permitía solo cerrar pasajes ciegos, es decir, pasajes sin salida. Pero aquellos que no eran pasajes ciegos o no eran consideradas pasajes según la ley de urbanismo sino calles, lo hacían a la mala. Se exponían a multa. La Contraloría fue clara: los municipios teníamos que decretar la demolición en el caso de que si hubiera hecho el cierre”, detalló el alcalde de Talcahuano, lo que generaba un conflicto entre las autoridades y los vecinos.

La nueva ley permite 10 horas de cierre continuo. Además, prohíbe la restricción de ingreso a vehículos de emergencia.

Este nuevo escenario trae a discusión el concepto de “co-producción de seguridad”: “no es solo un tema de urbanismo; la preocupación mayor es seguridad. Nos referimos a la co-producción de seguridad: el trabajo que hace el Ministerio de Interior a través de sus subsecretarías, el trabajo de Carabineros, el trabajo de las policías y de las municipalidades”.

Por lo pronto, queda esperar el reglamento que debería emanar del Ministerio del Interior en las próximas horas, sino días, con el detalle para la ejecución de esta medida.