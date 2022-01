Trabajadora de local de comida rápida denunció agresión de guardias de centro comercial en Iquique

Un explícito testimonio se viralizó las últimas horas de esta jornada en redes sociales: se trata del relato de una trabajadora del local de comida rápida Doggis, del Mall Plaza Iquique, en la región homónima, quien denunció haber sido agredida por al menos cuatro guardias de seguridad del mismo centro comercial. La situación se provocó luego que la misma denunciante reveló presuntas condiciones insalubres relativas a la manipulación de alimento en el local.

El registro audiovisual muestra a la trabajadora con heridas en el rostro explicando los motivos de la agresión. En paralelo, otro grupo de personas grita hacia adentro del local.

“Me pegó combos porque estoy denunciando una norma insalubre, la manipulación de alimentos. Yo denuncié, porque no hay sanidad. No puede ser posible que por yo denunciar… Ahora estamos en Covid. Lo único que hice fue denunciar”, es parte de lo que dice la denunciante.

#IQUIQUE trabajadora de Doggis es agredida brutalmente por guardias del mall por orden de la jefa del local, luego que la trabajadora responsablemente denunciara la insalubridad del local. pic.twitter.com/bay6iq8W3t — Radio 19 de Abril (@Radio19deAbril) January 15, 2022

En su cuenta en Facebook, la denunciante (que usa el nombre “Luna Belén” en dicha red social) precisó que la agresión fue autoría de tres mujeres y un hombre. “Me golpearon hasta más no poder. Necesito que me ayuden a recopilar videos, ya que mucha gente grabó”, escribió.

En otras imágenes, Luna Belén detalló los minutos antes del ataque: “mi hermana y yo hablamos con Bárbara, la jefa, que renunciábamos y nos íbamos a ir y ella no nos dejaba marcar la salida. Con mi hermana estábamos cansadas de los malos tratos, malos comentarios y porque yo reclamé como 4 veces por las normas sanitarias y le decía a Cristina que como hacía si estaba manipulando alimentos. En fin, llamó a los guardias e intentaron sacarme a la fuerza y me golpearon” (sic), escribió.

Hasta el cierre de esta nota, ADN.cl intentó comunicarse con la empresa vinculada al hecho, pero no hubo respuesta.