Ministro del Interior llamó a las personas a no regresar al borde costero: “Vamos a tomar medidas para que la gente esté absolutamente segura”

A eso de las nueve de la noche el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la situación país, la cual mantiene a diversas localidades en estado de alerta de tsunami.

“Es tremendamente importante hacer un reconocimiento a las instituciones. Tanto la Onemi, el SHOA, las delegaciones regionales, bomberos, Carabineros, la Armada, y a todos quienes componen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre. Este sistema nacional es fruto de la promulgación de la ley el pasado 7 de agosto de 2021, una ley que recogió el aprendizaje de la última década”, comenzó diciendo la autoridad.

Asimismo la autoridad recordó que si bien el país ha atravesado por momentos de esta índole de emergencia, la situación actual es mucho más impredecible, por lo que la posibilidad de anular los estados de precaución en las distintas regiones son inciertos. “Estábamos analizando que no había algo que afectara a Chile en la historia reciente”, indicó el ministro del Interior.

La autoridad llamó a que las personas “no vuelvan al borde costero” debido a que nos encontramos ante un fenómeno incierto, haciendo hincapié en que es necesario esperar las vocerías respectivas desde la Onemi, y que por mucho que exista curiosidad por saber cómo se encuera el estado del mar, la gente priorice en su cuidado personal y en el de cercanos.

Asimismo, se informó que de las seis regiones que se encontraban en estado de alerta de tsunami solo mantienen en aquel estado Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo.

Uso de sistema SAE para la madrugada

“El sistema SAE no se utilizará en reversa” indicó el ministro Delgado, quien explicó que para aquellas regiones que se encuentran en Alerta, no recibirán un mensaje en sus teléfonos sobre un eventual retroceso de etapa, para así no alarmar a la población.