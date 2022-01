Chile reporta 9.284 nuevos contagios, el máximo registrado en toda la pandemia

Este sábado 15 de enero de 2022 el Ministerio de Salud informó un nuevo balance respecto a la situación del covid-19 en Chile y detalló que, estas últimas 24 horas, se identificaron 9.284 nuevos casos de coronavirus en el país.

El récord anterior de casos fue 9.171 nuevos casos, reportado el 9 de abril de 2021.

La positividad a nivel nacional llegó a los 9,08%, mientras que en la Región Metropolitana llegó a 8,69%.

Se registraron 21 fallecidos (39.376 en total). Actualmente hay 41.895 casos activos, se realizaron 94.825 exámenes en las últimas 24 horas (28.348.394 en total).

“Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país”, manifestó la ministra (s) María Teresa Valenzuela. “Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá”.

Actualmente hay 421 personas que se encuentran hospitalizadas en UCI, de las cuales 352 están con apoyo de ventilación mecánica. Además, existe un total de 291 camas críticas disponibles en todo Chile.