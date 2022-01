Alerta de tsunami: Fuertes marejadas destruyen muelle en Valdivia

Durante este sábado, la Onemi decretó estado de preocupación de tsunami en la región de Los Ríos, y otras regiones del país. Horas más tarde, la situación en Los Ríos empeoró y cambió a estado de alerta de tsunami, por lo que se ordenó evacuar a zonas seguras.

“Se declara Alerta Roja para las comunas del borde costero de las regiones de Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos por tsunami”, alertó la Onemi a través de su cuenta en Twitter.

En Valdivia, diversos registros que circulan en redes sociales muestran cómo las marejadas destruyeron el Muelle de Las Coloradas ubicado en Isla del Rey.

#Chile#Tsunami. Region de los Rios. Isla del Rey. #Valdivia pic.twitter.com/SL2w361vHb

