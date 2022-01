Víctima del secuestro extorsivo en Lampa: “Estoy muy asustado, tengo miedo que le pase algo a mi familia”

Nuevos antecedentes se conocieron del secuestro extorsivo que ocurrió la tarde del miércoles en Lampa y que involucró al menos a cuatro secuestradores, un cómplice, además de la víctima y el hermano de esta.

Todo comenzó con el joven de 27 años interesado en adquirir un terreno en la comuna del norte de la capital. Las gestiones empezaron la semana pasada y finalmente concretaron la reunión con el vendedor a eso de las 18:00.

La víctima llegó junto a su hermano al encuentro con el vendedor. Conversaba con el oferente cuando “llegan de la nada cuando estábamos conversando y se bajan del auto con armas, y ahí es donde me golpean con un arma”, señaló a ADN el sujeto secuestrado, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias. Luego añadió: “Caigo al piso, me meten al auto y me llevan. Mi hermano alcanza a escapar“.

Los captores comenzaron con la presión: que les entregaran el dinero. En eso se encontraban hasta más o menos las 21:00: “Me dejaron solo con uno de ellos. Los demás fueron a recuperar la plata, supongo. Escucho una llamada donde el cabro se silencia y ahí donde logro partir“.

En paralelo, el hermano de la víctima había dado aviso a Carabineros, quienes comenzaron a patrullar la comuna. Así fue como encontraron el auto de los autores del delito: en él estaban tres de los cuatro captores.

Sobre la llamada, quien estaba a cargo de la vigilancia del secuestrado llamó a sus cómplices. Ya con los antisociales atrapados, quien contestó fue un miembro de la policía uniformada, quien guiando la conversación, encontró el lugar donde estaba capturado el comprador.

El fiscal Claudio Aguirre, de la Fiscalía Centro Norte, aclaró que el terreno que se ofrecía era irregular, pues correspondía a la toma Sol de Septiembre, en la comuna donde ocurrieron los hechos: “Estamos viendo con el personal de la Brigada de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones. La víctima señala que son cuatro captores, pero hay uno (de los capturados) que no lo sindica la víctima como uno de los secuestradores, pero sí es uno de los vendedores del terreno de la toma”.

En el vehículo donde encontraron a los captores hallaron también armas de fuego y cuchillos. Aguirre detalló que “cuando es secuestro extorsivo, la pena parte en cinco años y un día, hasta 15 años de cárcel. Es de carácter de cumplimiento efectivo, según la ley 18.216, y la pena se eleva aún más dependiendo de las condiciones en que la víctima es liberada: si hubo o no pago de dinero, si las lesiones son graves o gravísimas, o si eventualmente se produce la muerte o si hay hecho de violación o abuso sexual”.

El fiscal precisó que esta clase de delitos son hechos aislados, no frecuentes. Además, detalló que tanto Carabineros como la PDI tienen personal especializado y preparado para enfrentar este tipo de delitos.

Por su parte, la víctima concluyó: “Estoy muy asustado. Tengo miedo que le pase algo a mi familia, a mis hermanos“.