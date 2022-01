“Un honor, Antonia”: Presidente electo Gabriel Boric envió mensaje a estudiante con TOC que obtuvo puntaje nacional en la PTU

La estudiante Antonia Guerrero, quien obtuvo puntaje nacional en Comprensión Lectora en la Prueba de Transición Universitaria (PTU o PDT), conversó este miércoles con Pauta B sobre este logro y afirmó que el Presidente electo Gabriel Boric la inspiró para mantenerse el camino de la medicina, ya que al igual que el futuro Mandatario tiene Trastorno Obsesivo Compulsivo, TOC.

“Yo en algún momento me pregunté: ¿podré ser médico con TOC? ¿Qué pasa si estoy en una cirugía y me viene un pensamiento intrusivo? ¿O si tengo 10 casos y me obsesiono con uno? Dudé si dedicarme a esto. Luego salió Gabriel Boric Presidente y él tenía TOC. Lo que me inspiró fue que él tuviera TOC“, expresó Antonia en su diálogo con el programa de ADN.

Las palabras de la estudiante fueron muy comentadas en las redes sociales e incluso llegaron al propio Boric, quien le dedicó palabras de afecto.

“Un honor, Antonia“, escribió el Presidente electo en su cuenta de Twitter, junto con remarcar que lo “importante es que avancemos en derribar los estigmas que hay sobre salud mental y podamos hablar de ella con naturalidad y empatía. Un abrazo”.

La respuesta de Gabriel Boric a la estudiante Antonia Guerrero sumó más de tres mil likes en la red social y cientos de retuits.

Un honor Antonia. Que importante es que avancemos es derribar los estigmas que hay sobre salud mental y podamos hablar de ella con naturalidad y empatía. Un abrazo! https://t.co/Ww39VxVN1O — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 12, 2022

Boric y la visibilidad de la salud mental

A lo largo de su carrera presidencial, el futuro Mandatario fue interpelado en distintas ocasiones, sobre todo en los debates televisivos, por su salud mental y el episodio que tuvo a raíz del TOC, que se conoció en 2018, tras internarse de manera voluntaria.

De hecho, en uno de esos encuentros televisivos, fue consultado insistentemente por el periodista Santiago Pavlovic, lo que generó polémica en las redes sociales.

“Yo hoy día estoy bien, con tratamiento permanente. Esta es una enfermedad que no se pasa y estoy con medicamentos que, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente y con una carga mucho menor que me ha cambiado para bien la calidad de vida”, respondió el ahora Presidente electo en ese entonces.