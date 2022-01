Presidente Piñera y minera Dominga: “No hay ningún proyecto que se haga si no cumple estrictamente con los estándares ambientales”

Durante esta jornada, el Presidente de la República Sebastián Piñera visitó el nuevo Centro de Diagnóstico Terapéutico de La Serena, donde se refirió a la situación actual de la pandemia y también al proyecto minero Dominga.

Sobre el alza de casos, el mandatario volvió a reiterar que espera más de 10.000 contagios por día. “Yo proyecto que los casos van a aumentar, y creo que superaremos los 10.000 casos“, señaló.

Además sostuvo que la variante ómicron “está siendo un efecto devastador en el mundo entero”. “Es una variante extremadamente contagiosa. Sin embargo, quiero mandar un mensaje de calma y tranquilidad, porque en Chile nos hemos preparado desde el primer momento para enfrentar bien esta pandemia”, afirmó el Presidente.

Proyecto Dominga

Asimismo, el Presidente Piñera se refirió a la polémica por Dominga, afirmando que no hay proyecto que se haya realizado si no cumple “estrictamente con los estándares ambientales”. “Tenemos plena conciencia que el desarrollo tiene que ser inclusivo y sustentable. No hay desarrollo sin inclusión. Pero también debe ser sustentable, tiene que ser respetuoso con la naturaleza“, indicó.

“El proyecto Dominga está en manos de la Corte Suprema que tiene que hacer un procedimiento y lo que hacemos siempre es que se aplique el Estado de Derecho, que se apliquen las normas, pero no hay ningún proyecto que se haga si no cumple estrictamente con los estándares ambientales para que sea un proyecto que constituya a la sustentabilidad de nuestra maravillosa naturaleza“, aseveró.