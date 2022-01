Julián Vega Muñoz, puntaje nacional de Matemáticas en la PTU: “Muchas veces por ser de pueblo chico nos dicen huasos”

Ciudadano ADN conversó con Julián Vega Muñoz, alumno de la ciudad de Ovalle que obtuvo puntaje nacional en Matemáticas en la Prueba de Transición Universitaria o PTU. El joven fue parte del clásico desayuno junto al Presidente Sebastián Piñera con los máximos puntajes en el test de acceso a la educación superior.

Al respecto, Vega sostuvo que “estoy muy emocionado por todo lo que ha pasado, feliz”. Luego, reveló que supo la noticia de su puntaje en la fila para el supermercado.

“Estaba en la fila del supermercado cuando recibí el llamado, tenía que mantener la compostura. Me llamó una señorita de la Subsecretaría de Educación y me dijo ‘a que no adivinas para que te estamos llamando’ y yo ‘no mentira’ y ahí me dijo la noticia. Me temblaban las manos, los ojitos llorosos, y estaba con una prima al lado, la abrace, contento”, relató.

Pero esta noticia de ser puntaje nacional en la PTU era algo que Julián esperaba ya que sostuvo que se preparó durante el año 2021 de forma completa, por lo que “tenía visto” sacar un máximo puntaje.

La emoción de su madre

Además, en la conversación con Ciudadano ADN participó la madre de Julián, Jennifer Muñoz, psicóloga del Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Cofré, mismo establecimiento en el que estudio el joven puntaje nacional, la cual manifestó: “Es emocionante todo lo que hemos vivido”.

Y a continuación narró cómo su hijo le dio a conocer esta noticia: “Él es bien especial, es hijo único, super reservado, super independiente. Hizo las compras, llegó a la casa y me dice ‘mamá te tongo mandar un mensaje’ y me manda el mensaje, yo lo miro y le digo ‘y esto’ y me hace con gestos, son míos (los puntajes) y me dice `me llamaron` y ahí vimos los puntajes. Eran lágrimas de alegría. Él siempre pensó en ser puntaje nacional”.

“Y me emocionó porque yo vi sus frustraciones, sus rabias, sus penas, yo vi estas clases online, que para él eran ‘estas clases no sirven’, se metió a un preuniversitario. Estoy todavía en asimilación de lo sucedido”, afirmó.

En tanto y aprovechando la instancia, el joven Julián agradeció a sus profesores del colegio. “No estaría acá si no fuera por mis profes: Miguel Ángel Concha, Vanessa Alvares, Daniela Victoriano, María Teresa Yáñez y mi profesor de robótica, Álex Álvarez que fue mi tutor”.

Un ejemplo para los jóvenes ovallinos

Es más, en la línea de los agradecimiento y felicitaciones, su madre develó que el día 11 de enero Julián recibió un llamado desde la municipalidad de la comuna y le dijeron “eres un ejemplo para jóvenes ovallinos”.

En base a lo anterior Jennifer añadió: “Los logros son personales y uno está detrás. Uno los puede apañar, si se quiere ir a la China, hijo váyase. Me lo voy a llorar todo pero váyase igual. Si ves a tu hijo feliz y logrando sus sueño, no queda más que agradecer y seguir apañando”.

Sobre el futuro, tras haber conocido sus puntajes y en miras a los estudios profesionales, Julián Vega reveló que espera estudiar Ingeniería Civil Mecatrónica en la Universidad de Talca, sede Curicó.

Pero para precisar de qué trata esta carrera, Julián describió que “como su nombre lo indica, es mitad mecánica, mitad electrónica. Junta ambas disciplinas y de hecho fue mi salvación, porque estaba entre mecánica y electrónica, cuando encontré esta carrera en la Universidad de Talca”.

“Lo que más me gusto es que Ingeniería Civil Mecatrónica me faculta estar en obras civiles, que es mi sueño desde chiquito”, complemento y añadió: “Siento una misión con el tema del medioambiente y las energías, que es lo que me gusta, por eso mi interés de que sea civil, para poder participar en la obras del mundo”.

“Sí se puede”

Para cerrar, Julián Vega Muñoz, puntaje nacional de Matemáticas en la PTU, envió un mensaje a todos los estudiantes de Chile y dijo: “Decirle a la gente: sí se puede, se puede todo, porque muchas veces por ser de pueblo chico, nos dicen huasos. Se puede, pensar en que si quiere ser Iron Man, sí se puede. Si quieres ser Elon Musk, sí se puede, hay que creer en uno y seguir los sueños, perseverar y aunque todo el mundo diga que no, sí se puede”.

Por último, y tras la negativa de Julián, su madre, Jennifer Muñoz entregó un primicia y expuso que “le hicieron una oferta de una campaña publicitaria, para ser rostro del preuniversitario”, en el que el joven puntaje nacional se preparó para la PTU.