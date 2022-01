Gobierno acusa “objetivo político” en entrega de carta de alcaldes por crisis de seguridad

“Esperamos que las críticas sean con apego a la verdad”, señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, ante la carta firmada por 12 alcaldes de la Región Metropolitana en la que piden “acciones inmediatas del Gobierno de Chile” ante los hechos delictuales y de violencia de los últimos meses.

“Esta carta tiene un objetivo político, que busca generar una sensación, una percepción, de lo que se ha realizado en materia de seguridad que se ha realizado en estos cuatro años de cara al cambio de gobierno”, acusó Gómez.

La subsecretaria criticó que los jefes comunales “reclaman que no han sido parte de las estrategias de prevención en materia de seguridad” y que “hoy día probablemente la principal herramienta en materia estratégica para enfrentar la delincuencia es el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que hoy es ley de la República, y que establece la obligatoriedad de los alcaldes o de quienes designen, de asistir a estas reuniones mensuales que son muy importantes”.

La carta fue firmada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes; alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; alcaldesa de San Miguel, Érika Martínez; alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla; alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; alcaldesa (s) de Renca, Romy Álamo; alcalde de Independencia, Gonzalo Durán; alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra; alcalde de Macul, Gonzalo Montoya; alcalde de Pirque, Jaime Escudero; y la directora de Seguridad de Municipalidad de Estación Central, María Olga Letelier.

“Hay varios de los alcaldes que firmaron esta carta que no han ido a ninguna reunión del STOP o solo a algunas”, sostuvo María José Gómez. “Solo estos 12 alcaldes que firman la misiva han recibido más de 8 mil millones de pesos para proyectos de prevención que hemos desarrollado en conjunto”.

Las críticas del subsecretario Galli

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, también se refirió a la carta entrega por los alcaldes y en un punto de prensa sostuvo: “No puede ser que haya autoridades que puedan pasar una mañana yendo a dejar una carta al Palacio de La Moneda, pero no pueden tomarse el tiempo de participar en una reunión”.

“O que sean tolerantes con el comercio ilegal que contribuye a la sensación de inseguridad o incluso algunos de ellos impulsen el indulto que declara impune delitos que afectan la sensación de seguridad de la ciudadanía”, agregó.

Sobre este último punto, y en referencia a la ley de indulto para los llamados presos de la revuelta Galli afirmó: “Nosotros hemos sido bastante explícitos en considerar que el proyecto de ley que está hoy en discusión en el Congreso, es un proyecto de ley que da señales equívocas a la ciudadanía”.

Esto ya que como precisó y “tal como lo dijo la Corte Suprema en su informe al Senado, el proyecto afecta el principio de separación de poderes en nuestra democracia, porque lo que pretende es interrumpir procesos judiciales que están en curso, respecto de personas que no se ha determinado su responsabilidad en delitos graves”.

Además, sumó que “muchos de los imputados, que serán sujeto de este indulto, lo están por la ley de control de armas, por haber portado, armado o lanzado, bombas incendiarias”.

Finalmente, el subsecretario del Interior declaró que esta ley de Indulto “deja en la indefensión de las víctimas de estos delitos que no va a poder conocer la verdad de quien cause ese daño y tampoco van a poder generar reparación a ese daño porque no va existir justicia.