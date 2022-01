Cámara declaró admisible proyecto del PC que suspende licitación del litio del Presidente Piñera

La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto de ley que presentó el Partido Comunista (PC) para frenar la licitación del litio en Chile, que lleva adelante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que tiene como fecha tope este viernes 14 de enero.

La iniciativa fue aprobada por 50 a favor, 32 en contra y tres abstenciones de los parlamentarios Leonidas Romero, Pablo Lorenzini y Fernando Meza.

Licitación del litio: ¿Qué busca el proyecto de ley?

Hace un par de días, el diputado del PC, Daniel Núñez explicó de qué trata el proyecto en cuestión y precisó: “El objetivo de este proyecto es impedir que se concrete la licitación absolutamente privatizadora y que afecta el interés nacional“.

“Lo que queremos es que se respete la voluntad popular de la gente, expresada en los y las convencionales. Pedimos que la política pública del litio se desarrolle una vez aprobada la nueva Constitución, que probablemente va a tener normas muy estrictas respecto a cómo explotar este recurso mineral”, afirmó.

Mientras que la diputada comunista, Karol Cariola, recalcó que “esta licitación no sólo es perjudicial económicamente para Chile, no se ha determinado el impacto ambiental, se da en un momento inoportuno cuando hay un cambio de Gobierno y en medio del proceso de una nueva Constitución y no incorpora a la comunidad”.

La celebraciones de la bancada del PC

En tanto, la bancada del PC celebró por medio de su cuenta de Twitter la declaración de admisibilidad de este proyecto que busca frenar la licitación de 400 mil toneladas de litio levantada por el Presidente Piñera.

El mensaje que anunciaba la noticia fue acompañado por una fotografía en donde se se lee: “Seguiremos luchando por la defensa de nuestras riquezas naturales”

🔴Hoy fue declarado admisible nuestro proyecto de ley que suspende la licitación del Litio #LitioParaChile pic.twitter.com/zjSzzhGisb — Bancada Comunista (@Diputados_PC) January 11, 2022

En tanto, la diputada del conglomerado Marisela Santibáñez, también recurrió a las redes sociales y declaró: “Seguiremos haciendo todo para que unos pocos no sigan vendiendo el país y su futuro! A legislar para la gente, vamos ahora por su tramitación!”.