“Una conducta de patrón de fundo”: Claudio Orrego criticó a Senador Coloma tras brusco movimiento a gobernadora del Maule

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó al Senador Juan Antonio Coloma por brusco gesto a la Gobernadora de Maule, Cristina Bravo. Lo calificó como una “conducta de patrón de fundo”.

Recordemos que el pasado viernes 7 de enero se viralizó un video en donde se aprecia al parlamentario obligando de manera busca a Bravo a levantar el brazo, para participar en la foto oficial de la visita del Presidente Piñera al Hospital Provincial de Curicó. Registro que inmediatamente colmó las redes de críticas hacia el legislador de la UDI.

En base a lo anterior y sumándose a la críticas al senador Coloma, Orrego manifestó:“Me parece una falta de respeto tremenda, no solamente porque Cristina es la gobernadora, la máxima autoridad de la región, no me imagino que el senador Coloma se lo hiciera al Presidente de la República, sino que también porque es mujer”.

El senador Coloma “está viviendo en el pasado”

“Claramente es una falta de respeto a una autoridad y a una mujer. El senador Coloma está viviendo en el pasado, no se da cuenta que en nuestro país, los códigos de conducta y de respeto que tenemos que tener, no solo con todas las mujeres, sino que también con las máximas autoridades de las regiones son muy distintos a lo que él está acostumbrado”, agregó.

Es más, el gobernador metropolitano fue más allá y afirmó: “Aquí hay una actitud no solo machista, también de patrón de fundo, que simplemente no corresponde con una figura femenina y máxima autoridad como la gobernadora Cristina”.

Al igual que Orrego, han sido muchas las personalidades políticas que han criticado el acto del senador gremialista, incluyendo a la Democracia Cristina y a la misma gobernadora del Maule, Cristina Bravo, quien sostuvo: “Lo rechazo profundamente”.