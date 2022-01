“Los que lo conocemos sabemos que esta no es una conducta habitual”: Ministro Delgado se refirió al polémico video del senador Coloma

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la polémica que causó el senador UDI, Juan Antonio Coloma, cuando bruscamente tomó el brazo de la gobernadora del Maule, Cristina Bravo para que participara en una foto oficial de la visita del Presidente Piñera al Hospital provincial de Curicó.

En medio de un punto de prensa, el secretario de Estado abordó la situación y afirmó que el senador gremialista es “una persona que no tiene conductas de este tipo”.

“Los que conocemos al senador Coloma sabemos que esta no es una conducta habitual en él. Todo lo contrario, es una persona muy respetada, muy querida entre sus pares y por supuesto siempre muy dialogante”, aseguró el titular de Interior.

Un senador muy afectado

En esa misma línea el ministro Delgado sostuvo que el senador Coloma “está muy afectado” con lo sucedido.

“Efectivamente él siente que cometió un error, así lo dijo también. Él llamó a la gobernadora, le pidió disculpas y ha calificado esto como un error, como una conducta impropia”, agregó.

Aprovechando la instancia, el también psicólogo se manifestó a los dichos de la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, quien tras la viralización del video declaró que durante la visita del mandatario nacional solo “vinieron a poner una placa”, por lo que “no estaba a gusto y se notó”.

Al respecto, el ministro Delgado expuso: “Cuando uno escucha también a la gobernadora, ella no estaba cómoda en la misma actividad, más allá de la actitud o no del senador, ella estaba bastante incómoda, aparentemente, porque no se había logrado lo que ella había pedido”.

“Cuando una persona se siente incómoda, creo que es bueno no forzarla a nada extra (…) lo más importante, creo yo, es que el senador ha reconocido que fue un error, le pidió las disculpas a la persona involucrada y nosotros nos quedamos con eso”, cerró.