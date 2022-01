Presidente de EFE aconsejó a Boric: “Que trabajen harto por los trenes, pero no que hagan tonteras”

El presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, se refirió a la situación de los ferrocarriles de Chile y comentó el debate que surgió durante la campaña presidencial respecto de un aumento en el servicio de trenes en el país.

En entrevista con El Mercurio, el también exministro de Transportes envió un mensaje al Presidente electo, Gabriel Boric, quien manifestó abiertamente la importancia de contar con más trenes para Chile.

Cabe señalar que este año será el último en el que Errázuriz seguirá al mando de EFE, a menos que el nuevo Mandatario defina su continuidad en el cargo.

“Nosotros pusimos por primera vez en la historia un directorio eminentemente técnico. Y paritario. El historial de directorios políticos -una repartija política-, creo que es un gran error“, sostuvo el presidente de EFE.

Y agregó: “Que busque a la mejor gente, que sea fanática por los trenes, que trabajen harto por los trenes, pero no que hagan tonteras. Tiene que ser un cariño profesional. Si hay trenes y no pasajeros, termina cortando el servicio”.

Las dudas sobre el programa económico de Boric

Respecto del programa e ideas del Presidente electo Boric en materia económica, Errázuriz dijo que “no estoy tan seguro de saber realmente cuáles son las que va a implementar. Algunas cosas me gustan y muchas me disgustan. Me gusta su apertura al diálogo, siento que él honestamente es muy habiloso en eso, escucha bien”.

El exministro detalló que una de las propuestas que no le gustan de Boric son las alzas de los impuestos, y que otras “pueden ser de alto riesgo en empeorar la calidad de los servicios en vez de mejorar“.

“Me sorprende lo poco que se dice que las alzas de impuestos al final las pagan las personas. La empresa pasa ese impuesto a precio, se lo cobra a la persona final. Me sorprende que se diga que lo van a pagar los más ricos”, afirmó.

Y señaló también que “en mi opinión, demuestra una ignorancia respecto a cómo funciona el mundo. El alza de impuestos la terminan pagando las personas. No es verdad que la paguen las empresas, la pasan a través del producto al cliente final”.

Trenes, una inversión millonaria

Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, expuso en la entrevista el porqué no priorizaron el proyecto de tren a Valparaíso. “Es hoy un proyecto que está postulándose como concesiones, existen dos empresas privadas que lo presentaron al MOP, y este lo está evaluando y le ha pedido a EFE que sea su asesor técnico”, indicó.

Sin embargo, puntualizó que este proyecto requiere de “un subsidio estatal gigantesco”. “Mi opinión técnica, de viabilidad económica, es que el subsidio que se requeriría es del orden de US$250 millones al año. Me parece complejo en términos de rentabilidad social”.

Además, Errázuriz fue consultado sobre la polémica con los gremios de camioneros. “Muchos dirigentes me llamaron para decirme ‘no sé qué le pasó a Sergio (Pérez)’. Porque el tren es más complemento que competencia. El tren tiene el desafío de crecer, duplicar la carga potencial, moverse del 6% al 9% de la carga total en Chile. En algunas cosas el tren es imbatible: ácido, cátodos de cobre”, subrayó.