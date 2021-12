Terapeuta analizó efectos de fuegos artificiales en niños con TEA: “Una festividad como esta puede transformarse en algo muy traumático”

Ciudadano ADN conversó con la terapeuta ocupacional del Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital San Juan de Dios, Andrea Barriga, sobre los fuegos artificiales y los efectos en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista o TEA.

La especialista sostuvo que “visibilizar este problema que tienen los niños en estas festividades” es crucial, ya que afecta no solo a los niños con TEA sino que “interfiere con la familia de los niños con esta condición y la verdad que una festividad como esta puede transformarse en algo muy traumático, tanto para el menor como para la familia”.

En cuanto a sintomatología que presentan lo niños y niñas con TEA y que aumenta con los fuegos artificiales, Barriga explicó que “ellos tienen es una disfunción en el procesamiento sensorial, aunque hay que aclarar que todos tenemos un procesamiento sensorial, pero ellos tienen ciertas dificultades en algunas áreas sensoriales”.

Un situación dolorosa

“Cuando ellos se enfrentan a estímulos visuales muy fuertes, sonidos muy fuertes y al estar rodeado de gente, muchas veces está actuando el sistema visual, el sistema auditivo”, agregó.

Es más, en esa misma línea, Barriga precisó que “hay varios sistema sensoriales que están desregulados, afectados, lo que hace que los niños puedan tener un crisis de pánico” provocado que “se puedan autoagredir, que quieran salir arrancando. Se transforma en algo abrumador”.

“Cuando el niño siente que es una situación adversa, es dolorosa, porque sienten tipos de dolores, en los ojos, pinchazos, entre otros”, graficó.

Lo primero es escuchar y no c0mentar

En cuanto a los consejos para las personas que no viven con niños con TEA y que presencie una de estas descompensaciones provocadas por fuegos artificiales o cualquier otro detonante, la terapeuta ocupacional expuso que “lo primero que debemos hacer como ciudadanos, es que cuando vemos que hay niños distintos a otros, no hacer comentarios, para sacarle el peso social a la familia, que se casi que tiene que andar con una credencial para que entiendan este tipo de descompensaciones”.

“Lo más importante es ayudar a las familias. Que no se me mire al niño como raro. Es poder empatizar en ese momento que es difícil para ellos”, complementó.

Ya desde una mirada más profesional y técnica, Barriga comentó que una de las principales medidas para poder controlar este tipo de descompensaciones es “trabajar con tiempo”, junto a el o la niña con TEA, por medio de un grupo interdisciplinario de profesionales, ya que en estos casos “el tratamiento y las intervenciones son claves”.

Además, Barriga expuso que “es importante visibilizar que algo que en lo cotidiano nos parece fácil para ellos (los niños con TEA). En verdad no es algo que fluya naturalmente, pero lo aprenden con el tiempo.

La importancia de la detección temprana

En cuanto a la importancia de la detección temprana de los síntomas del Trastorno del Espectro Autista, la terapeuta declaró: “Uno puede detectar los signos más tempranos alrededor de los 12 meses”.

“Es fundamental la atención temprana, ya tu ves un niño que se intervino desde el año, año y medio y a los cinco años están en un colegio, con un programa de integración”, afirmó.

Es por lo anterior que Barriga sostuvo que es esencial que cuando “tú ves que algo no esta normal, que el niño se tapa los oídos, no quiere tocar nada y está irritable, siempre es bueno evaluar tempranamente. Nunca está demás, por cualquier duda o cosa que te llame la atención”.

Aún así, la terapeuta ocupacional del Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital San Juan de Dios, recalcó que lo más importante para mejorar la vida de los y las niñas con TEA es “la empatía, ponerse en lugar de la familia y el niño”.

“El mensaje principal es que el niño no es malcriado, que no llora porque quiere, es porque realmente está sintiendo diferentes situaciones sensoriales que lo están afectado. Es real, no es antojadizo el llanto. Ellos están experimentando sensaciones que son adversas para ellos”, cerró.