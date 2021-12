Comité Asesor de Vacunas recomendó la “no obligatoriedad” de las inoculaciones contra el covid-19

El Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización (Cavei) aconsejó al Ministerio de Salud descartar la obligatoriedad de las vacunas contra el covid-19.

El presidente de la instancia, el infectólogo y jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, Jaime Rodríguez, reconoció que el objetivo de la obligatoriedad es aumentar el porcentaje de personas inoculadas. Sin embargo, la medida no sería coherente a las actuales cifras de inmunizados en el país.

“Nosotros le vamos a sugerir a la autoridad que la vacuna del covid-19 no sea obligatoria en Chile porque tenemos unas tasas de cobertura que son altísimas, sobre el 90%. Entonces, hacer obligatoria no nos va a mejorar las coberturas e inclusive podría ser hasta contraproducente con los grupos más reticentes”, contó el experto a 24 Horas.

Rodríguez también hizo el vínculo de la promoción de la inoculación con el pase de movilidad, señalando que este último “ayuda a los más dejados, que no es que no quieran vacunarse, sino que lo dejan para última hora”. Sin embargo, la obligatoriedad de la vacuna no se descarta para el plan nacional de inmunización en los niños, dijo el doctor a modo de ejemplo.

Con todo, el presidente del Cavei diagnosticó que “el efecto rebaño estamos viviéndolo en la actualidad”, descartando nuevas olas de contagio y con ellas posibles colapsos del sistema sanitario dada las altas tasas de inoculación.