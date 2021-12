Alcalde de Chiguayante criticó propuesta de vales de gas de descuento: “Es anestésico, es entrar en una complicidad velada”

Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante, fue el primero en plantear la iniciativa de gas a precio justo, una alternativa que surgió tras el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que concluyó un mercado del producto natural con vicios, como precios poco competitivos.

Durante el miércoles, la misma FNE ratificó lo publicado en el informe, lo que para Rivas es solo un reflejo de los altos estándares con los que la institución funciona. Sin embargo, el alcalde fue más allá y criticó duramente a sus pares que, organizados en la Asociación de Municipalidades de Chile, lograron acuerdos con empresas de distribución de gas para entregar vales de descuento.

“El vale es anestésico, creemos que es entrar en una complicidad velada, porque no ataca el problema de fondo”, señaló el alcalde de Chiguayante sobre los vales de gas

Ratificación de la FNE

Sobre la ratificación, Rivas señaló que “la Fiscalía trabaja en altos estándares, ya sea para conformar equipos que son los que hacen las investigaciones, como para también los métodos con los cuales levanta información. Eso no lo hace irrefutable, pero no es fácil desmontar los argumentos que encuentran ellos como para hacer las observaciones que hacen. En ese aspecto, la Fiscalía ha sido fiel a sus tradiciones y ha logrado que sus equipos evacúen la información. Estuve leyendo las reacciones de las empresas y me parecen inconsistentes, que hablan por el dolor de perder el control total del mercado”

“Lo que ratifica la Fiscalía es que se respete el modelo capitalista por los propios empresarios, los propios capitalistas”, agregó luego el alcalde de Chiguayante. Sin embargo, extrapoló lo ocurrido en el mercado del gas a otras áreas. “Aquí en Chile ha habido una tendencia a concentrar, a generar monopolios, colusiones: lo vemos en el gas, las líneas aéreas, las farmacias”, se aventuró a decir.

En días anteriores, las empresas han justificado los altos precios producto de externalidades, como el transporte internacional y el cambio de moneda. Sin embargo, para Rivas, la existencia de empresas minoristas es una refutación a esos argumentos. “Existen cuatro distribuidoras minoritarias. Ellas venden a $20, $21 mil. A diferencia de las grandes, lo que no tienen son sus propios muelles en Quintero, en Hualpén. Eso constituye el 87% del gas que se distribuye en Chile. Tienen toda la cadena de negocio. El gas que ENAP vende, el kilo a $560 el kilo; los cilindros de 20, ellos terminan vendiendo a $28 mil, $33 mil, un precio inhumano. Tenemos cientos de miles de familias que deciden si cocinar, hacer su higiene o calefaccionares”, planteó.

Yendo más allá, Rivas reveló que, tras el mismo informe de la FNE, “las empresas, hasta antes de nosotros aparecer a desordenar sus ambiciones, ya estaban definiendo una concentración de distribuidoras al detalle en los barrios y a los demás los estaban despidiendo. Efectivamente ellos querían controlarlo todo”.

Proyectos de ley

El mercado del gas se ha discutido ya en comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, y sobre esto, el alcalde de Chiguayante pudo exponer sus preocupaciones al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. “El Fiscal Nacional, cuando estábamos en la comisión de Economía del parlamento y luego en la de Energía del Senado, señaló que no se va a resolver con más minoristas, sino con la entrada de mayoristas. Si le da la ley para que ENAP venda al detalle, ENAP va a tener un problema para distribuir en todo Chile e instalar en todas las ciudades; pero si le da permiso a los municipios para vender gas a precio justo, sin pretensiones de lucro, con costos fijos, nosotros ya estamos en todo Chile, desde Punta Arenas a Parinacota”, recordó.

“Necesitamos las bodegas, los camiones y la coordinación y la asociación nuestra sería una forma de abaratamiento de costos. Vamos a aplicar la solidaridad, porque no todos los municipios tienen para hacer bodegas, pero vamos a construirlas. Vamos a meterle una competencia pesada a estos que han pretendido ignorar a los seres humanos, a los que han castigado a las familias en el peor de los momentos: con alta cesantía, cuando no podían salir. Estos gallos que maltratan a los seres humanos” dijo a modo de resumen la máxima autoridad de Chiguayante, y luego advirtió: “les aviso que se van a morir habiendo puesto el dinero por sobre las personas”.