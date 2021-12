“Pensemos en quienes están solos”: Presidente electo Gabriel Boric entregó mensaje de Navidad centrado en la salud mental

Durante este jueves 24 de diciembre en víspera de Navidad, el Presidente electo Gabriel Boric entregó un afectuoso mensaje navideño, centrado en la salud mental de todos y todas las chilenas.

Por medio de un punto de prensa, el aún diputado por Magallanes expresó: “Mandarle un saludo y un abrazo a todas las familias que habitan nuestro territorio, a todos los chilenos y chilenas, y que pensemos en los que más sufren”.

“En la época de las fiestas, es una de las épocas donde más se desencadenas suicidios, porque la sensación de soledad en muchos y muchas se acrecienta y los problemas de salud mental se vuelven más duros en esta fecha”, agregó Gabriel Boric, en su mensaje de navidad.

Pensemos en quienes están solos

Es por esto, que el mandatario electo declaró: “Hago la invitación también a que lo pasemos en familia y que disfrutemos, los que pueden pasarlo en familia y que pensemos en quienes están solos y mandarles un abrazo a ellos y ellas. Y decirles que vamos a tratar desde la Presidencia de la República, y desde el gobierno, acompañarlos”.

“Uno de nuestros compromisos de campaña fue invitar a un Estado que cuide y que abrace. Sabemos que no se puede estar en todas partes, pero quería dar ese mensaje, porque lo he conversado mucho con gente vinculada al mundo salud mental y me han planteado eso”, precisó.

Navidad lejos de Magallanes, pero junto a Irina Karamanos

Aprovechando la instancia, Gabriel Boric detalló que no pasará la navidad en su tierra natal, Magallanes, pero manifestó que “la voy a pasar con Irina (Karamanos) y con la familia y la abuela de Irina”.

Sin embargo declaró: “Voy a viajar a Magallanes el domingo, lunes, no estoy seguro todavía de la fecha, pero la voy a pasar acá (Navidad), porque nos queda mucha pega y mañana voy a tener que trabajar”, cerró.