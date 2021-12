Alcalde de Rapa Nui y casos de covid-19 en la isla: “Mientras las condiciones sanitarias no se cumplan, vamos a observar la fecha de apertura”

Ciudadano ADN conversó con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, quien habló sobre los nueve contagios confirmados de covid-19 en la isla, en días en que “el ombligo del mundo” se prepara para abrir el turismo.

Respecto a los casos confirmados de coronavirus, el jefe comunal de la isla sostuvo: “Estamos todos bien, incluyendo a los nueve huéspedes, están todos bien. Están aislados, el protocolo funciona, lo que nosotros transmitimos todo el rato a la comunidad nuestra, es que va ver un momento en el que vamos a tener que socializar con el virus, pero la mejor manera de hacerlo es preparándonos y nos tomamos 20 meses en hacerlo y está funcionando”.

Respecto a si los contagiados con covid-19 cuentan con su esquema de vacunación completo, el alcalde de Rapa Nui aclaró: “Todos tienen su esquema completo de vacunación, porque uno de los protocolos exigibles para subirse al avión es tener el pase de movilidad. Y como estamos en diciembre todavía la obligación es de dos vacunas, pero a partir de enero se van a exigir las tres vacunas”.

“Son casos asintomáticos, están todos bien de salud, esto fue porque el test arrojó positivo, no porque tenían síntomas, y hasta el dia de hoy no tienen síntomas, pero están positivos y se tiene que quedar en la casita, lo bueno que en la isla hay sol y arena blanca”, precisó.

En cuanto a los contactos estrechos, Edmunds explicó que “están todos contactados y testeados, el número es poco, porque estas personas llegaron y se fueron inmediatamente a cuarentena, no alcanzaron a tener contacto, fueron a lo más dos casos de sospecha y los test arrojaron negativos con ellos”.

En vista de una apertura hacia el turismo

Estos nueve casos confirmados de covid-19 en Rapa Nui llegan en medio de los preparativos de la isla para abrir sus fronteras al turismo a partir de febrero del 2022, situación que alcalde de Rapa Nui manifestó que “se mantiene siempre y cuando, y eso también lo dijimos siempre, que la isla esté al 80% de vacunación con las dos dosis, sin embargo la isla no está en ese porcentaje, recién hace ocho días atrás llegamos al 80% de la primera dosis y yo preferiría entrar a la tercera”.

“Mientras esas condiciones sanitarias no se cumplen, vamos a observar la fecha de apertura. Nosotros dijimos, la apertura viene, siempre y cuando nos portemos bien. ”, agregó.

En cuanto al retraso en el proceso de vacunación en la isla, el jefe comunal declaró que “el Ministerio de Salud, ya tiene todo hecho, tenemos las vacunas, el equipo de salud aquí en la isla es impecable, siempre dispuesto, llamando a la gente a vacunarse”, pero el problema de debe a que “la gente que no va, hay antivacuna aquí también, este fenómeno es mundial, porque a estas alturas que no estemos con el 80% de las dos dosis, es porque está ese porcentaje que no quiere vacunarse”.

Igualmente, el alcalde del “ombligo del mundo” detalló que en el grupo de no vacunados “hay de todo: jóvenes, adultos menores y adultos mayores”.

Economía en la isla: una situación muy agobiante

Aprovechando la instancia, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, se refriño a la reactivación económica de la isla y precisó: “Nosotros captamos el virus en marzo, cuando se cerró la isla, con una economía al tope, la gente tenía sus recursos, sus ahorros y el año 2020 todo tranquilo. Pero llegado el 2021 aparecieron las deudas de todo tipo, y hoy está muy agobiante la situación económica de la isla”.

“Sin embargo, tenemos otro frente, que no es fácil, porque la línea aérea que es la única que vuela a la isla, se declaró en quiebra y parte de sus socios se llevaron aviones que volaban hasta acá, que es Tam, por lo tanto, Latam Chile tiene pocos aviones para cumplir con el compromiso con este lugar tan alejado”, detalló.

Es en base a lo anterior que Edmunds declaró: “Vamos a iniciar todo el 2022 a lo más con tres aviones a la semana, menos del 10% de lo que recibiamos en el verano del 2020 a la semana. Eso no es suficiente para echar andar en la economía, vamos a tener que conversar con el nuevo gobierno, para que la gente se sustente el 2022”.

“Llegó el tiempo de que los rapanui invadan Chile”

Para finalizar, el alcalde de Rapa Nui habló sobre el triunfo del ahora Presidente electo Gabriel Boric, quien obtuvo casi un 73% de las preferencias, una de las más alta mayorías nacionales en favor del diputado por Magallanes.

“Llegó el tiempo de que los rapanui invadan Chile. Llegamos a la Convención, llegamos al Congreso y muy luego llegamos al gobierno a partir del 11 de marzo”, precisó.

“Estoy feliz por la generación que viene a mandatar al país. La gente mayor que está en la política tiene que dar la mano”, manifestó Edmunds y reveló que la inclusión de lenguas de los pueblos originarios en el discurso de victoria de Boric “no es casualidad”, haciendo referencia a la inclusión de la isla en el próximo gobierno.