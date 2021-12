Mariana Loyola y triunfo de Gabriel Boric: “Es lo que necesitamos, recobrar el amor por la patria, por lo nuestro”

Ciudadano ADN conversó con la reconocida actriz nacional, Mariana Loyola, quien fue parte de la campaña del ahora Presidente electo Gabriel Boric, quien habló sobre los desafíos que se vienen en este nuevo gobierno y entregó detalles de las vivencias de campaña.

Respecto a cómo se vivió el triunfo de Boric, Loyola explicó: “El domingo, para toda la gente que apoyamos a Gabriel, no solamente lo que trabajamos en la segunda vuelta, para toda la gente, fue muy emocionante. Fue catártico”.

“Yo sé que no se puede hablar mucho del miedo, que es un tema tabú, pero varios tuvimos miedo, un miedo legítimo, cuando se radicalizó el candidato de la vereda del frente, sobre todo las personas que crecimos en dictadura. Habían propuesta radicales de ultraderecha que nos asustaron”, agregó

“Yo misma lloré cuando ganó, en el comando también lloraron y en la calle, mucha gente lloraba, era una mezcla de alegría con emoción, no es pena, es como un desborde emocional”, continuó.

En cuanto al triunfo en sí de Gabriel Boric, la actriz sostuvo que fue un hecho “muy natural”, ya que la llegada como alguien como el diputado por Magallanes “es lo que necesitamos, volver a ser un país, aunque suene demagógico, volver a ser el país que alguna vez fuimos, quizás antes del golpe, mucho más comunitario, menos individualista”.

Una inesperada multitud

Al hablar de la multitudinaria celebración vivida tras conocer los resultados que dieron como Presidente electo a Boric, con un 55,73% de los votos, Loyola reveló que “no esperábamos esa multitud. Cuando me subí al escenario, era como: ¡OH WOW!. Lo que pasa con la campaña de Gabriel, que las banderas que uno ve, son multicolores, multidiversas, y eso muy rico y habla muy bien de los tiempos que corren y de el país que somos”.

La artista y productora se refirió a la campaña de la cual ella fue parte y explicó: “Yo tuve la suerte de recorrer el sur de Chile, en el bus de la cultura. Conocí gente entrañable y en cada lugar que estuvimos fue parecido, mucha gente, mucha alegría, era como revivir esa sensación de cuando tenía 13, 14 años y me acuerdo del Sí y el No y esa efervescencia es muy rica, dan ganas de llorar”.

El rol de la mujer en campaña

Además, Mariana Loyola se centró en el rol de las mujeres durante la campaña de Gabriel Boric y expuso: “Lo de las mujeres es alucinante, en esta campaña en particular hay muchas mujeres muy brillantes, a varias conocía, pero a Izkia, la Irina, no las conocía”.

“Me acerqué un poco más a Karol Cariola, con Camila (Vallejo), Bárbara Sepúlveda, Carmen Hertz. Hay una cosa de un empuje, un aguante, de una claridad política además, porque en un momento de fragilidad, en donde el candidato de al frente hablaba de cerrar el Ministerio de la Mujer y el innombrable que decía que casi no teníamos derecho a voto, retroceder en todo lo que hemos ganado, era como un vació”, precisó.

La importancia de la cultura

En base a lo anterior, Loyola expuso que “en eso la cultura tiene mucho que decir, mucho que proponer. Lo hablamos en el bus de la cultura: tenemos que seguir haciendo esto. Tenemos que agarrar el bus, no sé si a partir de marzo o en el verano, cuando sea, volvamos a la regiones. No solo la cultura es llevar lo capitalino a los territorios, también traigamos cultura y que haya un ir y venir”.

“Hay tanta cultura en los territorios, es alucinante lo que uno ve. Yo creo que Chile, y sin sonar propagandistas, y lo mismo en la segunda vuelta, tiene un nivel de creatividad, incluso hablando de los memes, es alucinante”, sostuvo.

Es más, en la misma línea, la actriz ejemplificó: “Imaginate tuviéramos igualdad en educación. Imaginate tuviéramos igualdad en oportunidades, esto sería alucinante, sería más que un país de poetas, seríamos un país cultural, de artistas”.

“La ciencia también va cobrar parte esencial en este gobierno. Estamos súper optimistas, es lo que necesitamos, recobrar el amor por la patria, por lo nuestro”, esgrimió.

Si miras a un cargo

Por último, Mariana Loyola conversó sobre un posible cargo en la administración del Presidente electo Gabriel Boric y manifestó: “Nosotros no hacemos esto y lo hablo a conciencia del grupo con el que andamos recorriendo, no hago esto en lo particular para recibir algo a cambio, si mi convocan, tendría que pensarlo, me gusta mucho ser actriz, productora, me convive, quiero seguir actuando”.

“El proyecto de Gabriel si va necesitar apoyo de todas las chilenas y chilenos. Este tejido social tiene que seguir, y vamos a tener que seguir conectados con vecinos y vecinas, con las juntas de vecinos, con las municipalidades”, cerró.